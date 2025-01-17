От витебской ямы до главной культурной площадки. Вот как изменился город над Двиной с появлением «Славянского базара»

Игорь Позняк, СТВ: Узнаете? Самый главный витебский перекресток. Сегодня – крутое место для селфи туристов и гостей города, а в начале 80-х это место выглядело и называлось совсем незамысловато – просто яма. Крутым это место тогда было разве что для советских мальчишек, моих современников, посмотрите, какой крутой склон и как круто им здесь было скатиться на портфеле. Круто история этого места, или витебской ямы, изменилась со строительством Летнего амфитеатра аккурат к фестивалю польской песни 1988-го. Правда, судьба его была недолгой, уже в 1992-м здесь, правда, пока без крыши над зрительным залом, под дождем (позже он станем местной легендой, а зонт – обязательным атрибутом), впервые прозвучат позывные новорожденного фестиваля «Славянский базар». Прозвучат эти позывные через год, прозвучат через два, а дальше с нашей «Славянкой» произойдет лучшее, что могло произойти.

Елена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси, ведущая фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

С того самого времени, когда Александр Григорьевич под свою опеку взял фестиваль, наш фестиваль стал называться «Славянский базар в Витебске». Уже ни у кого не возникло вопросов, что это за фестиваль, где он должен проводиться. Я не знаю, каким бы был и дожил ли бы до этого дня «Славянский базар», если бы он отправился в путешествие в Хорватию, в Одессе концерты планировались, еще несколько стран дали добро, ждали «Славянский базар», но что фестиваль не вернулся бы в Витебск, скорее всего, я в этом убеждена. Добрая воля и желание Александра Григорьевича по большому счету спасти наш фестиваль, потому что я убеждена, что у фестиваля должна быть родина. И эта родина – город Витебск.