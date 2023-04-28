Организации НАН Беларуси привлекли за год около 70 миллионов долларов

Новости Беларуси. Инновации на производстве и импортозамещение. Несмотря на санкции, Беларусь развивает международное сотрудничество в науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О проектах и новых разработках, уже внедренных на производствах, 28 апреля шла речь на сессии Общего собрания в Национальной академии наук. Лучшие достижения ученые представили на выставке «Беларусь интеллектуальная». Познакомиться с экспозицией могли и в регионах. Но время требует новых технологичных решений. Так, совместно с коллегами из Индии белорусские ученые работают над проектами в области фармацевтики.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Что касается международного сотрудничества, то оно у нас продолжается по-прежнему в широком плане. И даже с западными странами оно не свернуто, у нас есть совместные проекты. Но, конечно, приоритетом для нас не только теперь, но и всегда была Россия. Мы работаем со многими регионами, начиная от Дальнего Востока, Дальневосточное отделение, Новосибирское отделение, Уральское отделение, центральное в Москве. Но наиболее тесное, наверное, с Новосибирским отделением. Там и проекты, и дорожная карта, и разработки, и совместная премия Коптюга. Предложения по совместной подготовке кадров, совместному импортозамещению в разных областях, в том числе и в военной сфере, в области машиностроения, в области сельского хозяйства.

Василий Гурский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Наши разработки летают и в космосе. Известно, что высокотехнологичной можно считать ту страну, которая имеет космические технологии, ядерные, может производить суперкомпьютеры, развиваются и биотехнологии, и имеет свою исследовательскую станцию в Антарктиде. Так вот все это в Беларуси есть благодаря разработкам белорусских ученых.