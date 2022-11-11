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Более 1000 рабочих мест на 30 предприятиях. Где подработать студенту, рассказали на ярмарке вакансий в БГУ

11 ноября 2022 14:15
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Новости Беларуси. Более тысячи свободных рабочих мест предложили студентам БГУ на мини-ярмарке вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 1000 рабочих мест на 30 предприятиях. Где подработать студенту, рассказали на ярмарке вакансий в БГУ-1

Молодежь получила возможность ознакомиться с предложениями от нанимателей и условиями труда. Было представлено около 30 профильных предприятий. Профессии разные: юристы, экономисты, маркетологи, специалисты по работе с клиентами. Студенты также получили консультацию специалистов государственной службы занятости, представителей кадровых служб организаций и смогли пройти предварительное собеседование.

Более 1000 рабочих мест на 30 предприятиях. Где подработать студенту, рассказали на ярмарке вакансий в БГУ-3

Екатерина Зуева, начальник управления по воспитательной работе с молодежью БГУ:
Помимо внеучебной деятельности, которая у нас организована в рамках проведения организации студенческих отрядов в Белгосуниверситете, мы на регулярной основе проводим мини-ярмарки вакансий.

Более 1000 рабочих мест на 30 предприятиях. Где подработать студенту, рассказали на ярмарке вакансий в БГУ-5

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Соответственно, студенты могут устраиваться как в рамках наших мероприятий, так и самостоятельно. И не всегда это происходит сразу после мероприятия, возможно, кто-то летом в свободное от учебы время, кто-то в рамках студенческих отрядов.

Более 1000 рабочих мест на 30 предприятиях. Где подработать студенту, рассказали на ярмарке вакансий в БГУ-7

Дарья Каравач, студентка БГУ:
Ярмарка вакансий очень востребована, потому как студент себе постоянно ищет подработку. Еще достойнее будет подработка в своей же сфере.

Мини-ярмарки вакансий в вузах будут продолжаться. Уже 15 ноября с предложениями от нанимателей смогут ознакомиться студенты МИТСО.

# Студенты # Новости Минска и Минской области

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