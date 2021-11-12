В коллекции есть оранжевые «Жигули», красная «Волга». Эта семья восстанавливает автомобили времён СССР

Новости Беларуси. Андрей и Алена Левковы из Борисова собирают и восстанавливают автомобили времен СССР. Часть приобретенной техники супруги переделывают под себя для комфортного передвижения по городу, а часть оставляют нетронутыми. Всего в гараже семь авто, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности у Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Андрей Левков собирает и восстанавливает раритетные авто уже 15-й год. В его коллекции оранжевые «Жигули», красная «Волга» и оранжевый «Москвич». Все машины на ходу. А парк в будущем будет пополнен.