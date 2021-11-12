В коллекции есть оранжевые «Жигули», красная «Волга». Эта семья восстанавливает автомобили времён СССР
Новости Беларуси. Андрей и Алена Левковы из Борисова собирают и восстанавливают автомобили времен СССР. Часть приобретенной техники супруги переделывают под себя для комфортного передвижения по городу, а часть оставляют нетронутыми. Всего в гараже семь авто, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробности у Юлии Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Андрей Левков собирает и восстанавливает раритетные авто уже 15-й год. В его коллекции оранжевые «Жигули», красная «Волга» и оранжевый «Москвич». Все машины на ходу. А парк в будущем будет пополнен.
К такой мечте будущий коллекционер Андрей Левков пришел еще в юности. Будучи школьником, в гараже у дедушки друга обнаружил и долго изучал черную «Волгу». А в 19 уже приобрел такую же собственную. На переделку авто под себя ушло восемь лет. Кстати, именно за рулем «Волги» чаще всего супруга Алена Левкова.
Подробности в видеоматериале.