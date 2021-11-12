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В коллекции есть оранжевые «Жигули», красная «Волга». Эта семья восстанавливает автомобили времён СССР

12 ноября 2021 16:03
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Новости Беларуси. Андрей и Алена Левковы из Борисова собирают и восстанавливают автомобили времен СССР. Часть приобретенной техники супруги переделывают под себя для комфортного передвижения по городу, а часть оставляют нетронутыми. Всего в гараже семь авто, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Подробности у Юлии Минич.

В коллекции есть оранжевые «Жигули», красная «Волга». Эта семья восстанавливает автомобили времён СССР-1

Юлия Минич, корреспондент:
Андрей Левков собирает и восстанавливает раритетные авто уже 15-й год. В его коллекции оранжевые «Жигули», красная «Волга» и оранжевый «Москвич». Все машины на ходу. А парк в будущем будет пополнен.

В коллекции есть оранжевые «Жигули», красная «Волга». Эта семья восстанавливает автомобили времён СССР-4

К такой мечте будущий коллекционер Андрей Левков пришел еще в юности. Будучи школьником, в гараже у дедушки друга обнаружил и долго изучал черную «Волгу». А в 19 уже приобрел такую же собственную. На переделку авто под себя ушло восемь лет. Кстати, именно за рулем «Волги» чаще всего супруга Алена Левкова.

Подробности в видеоматериале.

# Автомобили # общество # Юлия Минич # Андрей Левков # Алена Левкова # Фотофакт

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