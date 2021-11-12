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Число бытовых вопросов снижается. Андрейченко провёл выездной приём граждан в Ушачах

12 ноября 2021 16:03
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии продолжают практику выездных приемов граждан. Такие встречи помогают лучше узнать, что волнует людей и получить реальное представление о жизни регионов. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня, 12 ноября, выслушал жителей городского поселка Ушачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Число бытовых вопросов снижается. Андрейченко провёл выездной приём граждан в Ушачах-1

Все чаще людей заботит развитие своих агрогородков и райцентров. А вот число бытовых вопросов снижается. Журналисты еще заметили, что нередко люди ищут возможность повторной встречи, чтобы выразить признательность. Сегодня к Владимиру Андрейченко с коллективной благодарностью пришел старейшина деревни Волчо. После обращения, рассмотренного на одном из приемов, в сельской местности улучшилось качество воды.  

Число бытовых вопросов снижается. Андрейченко провёл выездной приём граждан в Ушачах-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
За последнее время очень многое сделано по различным направлениям. В связи с этим и количество обращений этих уменьшается. Есть вопросы по местным дорогам, но благодаря тому решению, которое принял Президент Республики Беларусь на пятилетку, 7 тысяч километров по стране мы должны сделать местных дорог: отремонтировать, асфальт положить.  

Число бытовых вопросов снижается. Андрейченко провёл выездной приём граждан в Ушачах-7

Отдельное внимание – развитию медицины. В 2021 году в Ушачской больнице обновили медицинское оборудование, продолжается ремонт здания и благоустройство территории.  

Число бытовых вопросов снижается. Андрейченко провёл выездной приём граждан в Ушачах-10

В больнице оборудовали четыре палаты для ветеранов и инвалидов. Эпидситуация позволяет постепенно возвращаться медикам к привычному режиму работы.  

# Прием граждан # общество # Владимир Андрейченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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