Число бытовых вопросов снижается. Андрейченко провёл выездной приём граждан в Ушачах

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии продолжают практику выездных приемов граждан. Такие встречи помогают лучше узнать, что волнует людей и получить реальное представление о жизни регионов. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня, 12 ноября, выслушал жителей городского поселка Ушачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все чаще людей заботит развитие своих агрогородков и райцентров. А вот число бытовых вопросов снижается. Журналисты еще заметили, что нередко люди ищут возможность повторной встречи, чтобы выразить признательность. Сегодня к Владимиру Андрейченко с коллективной благодарностью пришел старейшина деревни Волчо. После обращения, рассмотренного на одном из приемов, в сельской местности улучшилось качество воды.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

За последнее время очень многое сделано по различным направлениям. В связи с этим и количество обращений этих уменьшается. Есть вопросы по местным дорогам, но благодаря тому решению, которое принял Президент Республики Беларусь на пятилетку, 7 тысяч километров по стране мы должны сделать местных дорог: отремонтировать, асфальт положить.

Отдельное внимание – развитию медицины. В 2021 году в Ушачской больнице обновили медицинское оборудование, продолжается ремонт здания и благоустройство территории.