Шевцов о беженцах возле Польши: мамам с детьми можем предоставить возможность находиться в нормальных условиях

Ситуация на белорусско-польской границе по-прежнему остается напряженной. Лагерь беженцев периодически пополняется прибывающими группами людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что всего несколько часов назад сюда прибыло десять машин с продуктами питания, люди остро нуждаются в еде и воде.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Мы понимаем, что здесь большое количество людей, но тем не менее и сегодня, и завтра, и в последующие дни мы привозим сюда и мясные продукты, и молоко, и памперсы, и теплую одежду, большое количество пледов. То есть все необходимое мы привозим. Более того, мы сотрудничаем и общаемся с людьми, которые здесь находятся. Те требования и просьбы, которые они высказывают, что им необходимо, мы это тоже стараемся полностью обеспечить. Плюс ко всему прочему мы разговариваем с людьми о возможности вернуться (тем, которые хотят). Сегодня подошел к нам один гражданин Турции, который сказал, что он готов вернуться. Этим вопросом после того, как раздадим гуманитарную помощь, мы будем заниматься. Мы точно так же разговариваем с женщинами. Они имеют возможность, мы можем предоставить такую возможность, нахождения детей вместе с мамами в теплых, нормальных, человеческих условиях.