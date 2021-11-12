«Самое главное, что холодно детям». Что сейчас происходит на белорусско-польской границе?

Ситуация на белорусско-польской границе по-прежнему остается напряженной. Лагерь беженцев периодически пополняется прибывающими группами людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что всего несколько часов назад сюда прибыло десять машин с продуктами питания, люди остро нуждаются в еде и воде. Съемочная группа Сергея Шуманского работает на границе.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Пятые сутки ада на белорусско-польской границе – и это вовсе не преувеличение. Обессилевшие и измотанные беженцы сегодня в критическом состоянии. Многие из них просто не вылазят из палаток, чтобы сэкономить оставшиеся силы. Ночью спокойно поспать им снова не удалось, на границе опять стреляли. Так польские силовики встречают тех, кто ищет лучшей жизни в Евросоюзе. «В сторону границы слышны звуки выстрелов». Очевидец о ситуации в лагере беженцев около Польши. Подробности здесь. Сегодня лагерь беженцев снова пополнился примерно на 70 человек. Из-за переохлаждения и голода многие обращались за медицинской помощью. Например, ночью медики спасали беременную женщину, а днем помощь понадобилась мужчине. От обезвоживания он в прямом смысле не мог встать на ноги.

Очень холодно. Самое главное, что холодно детям. Мы хотим пройти в Европу, мы и наши дети. Здесь очень плохо. По мере возможности белорусская сторона продолжает доставлять в лагерь гуманитарную помощь. Буквально час назад Гродненское облпотребобщество совместно с областным профсоюзом торговли раздало беженцам около трех тысяч сухпайков: консервы и хлеб. Белорусский Красный Крест, помимо продуктов питания, обеспечил людей еще теплой одеждой и одеялами. К слову, волонтеры уже сегодня готовы забрать с границы всех, кто хочет уехать, и разместить в тепле и комфорте.

Анатолий Пукач, заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства:

Десять машин с гуманитарной помощью, в том числе от Гродненского облпотребобщества совместно с областным профсоюзом торговли, потребительской кооперации. Три машины, три тысячи сухпайков. В лагерь беспрерывно подвозят сухие дрова, более того, беженцев обеспечивают еще и пилами. Бочки с питьевой водой обновляются вообще каждых полчаса. Белорусы отнеслись к проблеме беженцев не просто с пониманием, а как к личному горю, чего, к сожалению, невозможно сказать о поляках.