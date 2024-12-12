В Гомеле прошёл областной отборочный тур фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

Взять верную ноту: в Гомеле прошел областной отборочный тур международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». 34 участника в возрасте от 8 до 30 лет представили свои таланты на суд жюри, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме вокальных данных, умения себя подать, эксперты оценивали и внешний вид – от костюма до макияжа и прически. Возможность представить свой регион – не только честь, но и важный шаг для будущей карьеры.

Полина Кириллова, участница отборочного тура: Я хотела стать певицей. С шести лет занимаюсь вокалом. Буду петь песню на белорусском «Сокол». И буду петь на русском «Падаем и взлетаем».

Анна Трубецкая, певица:

Из каждого отбора в отбор я убеждаюсь в том, что самое главное качество для артиста – это совокупность качеств. Певцов много, театралов, актеров много, но артист – это то сочетание качеств, которое должно в себе совмещать харизму, умение работать с залом, хороший вокальный навык и, конечно же, опыт.

Жюри отмечает, что подготовка конкурсантов с каждым годом все лучше. После областного тура победителей ждет финальный отбор в Минске, по итогам которого станет известно, кто представит Беларусь на сцене международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».