Лукашенко поздравил президента и граждан Туркменистана с Международным днём нейтралитета

Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с Туркменистаном. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту и гражданам этой страны с Международным днем нейтралитета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси хорошо понимают значимость последовательно проводимой руководством независимого туркменского государства политики постоянного нейтралитета, которая на практике содействует укреплению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях. Рассчитываю на продолжение конструктивного сотрудничества Минска и Ашхабада. Уверен, упрочение дружбы и доверия, стремление слушать и слышать позицию партнера имеют важнейшее значение в развитии плодотворных взаимовыгодных отношений между нашими странами.