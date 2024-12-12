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Лукашенко поздравил президента и граждан Туркменистана с Международным днём нейтралитета

12 декабря 2024 07:42
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Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с Туркменистаном. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту и гражданам этой страны с Международным днем нейтралитета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента и граждан Туркменистана с Международным днём нейтралитета-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси хорошо понимают значимость последовательно проводимой руководством независимого туркменского государства политики постоянного нейтралитета, которая на практике содействует укреплению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях. Рассчитываю на продолжение конструктивного сотрудничества Минска и Ашхабада. Уверен, упрочение дружбы и доверия, стремление слушать и слышать позицию партнера имеют важнейшее значение в развитии плодотворных взаимовыгодных отношений между нашими странами.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Туркменистан

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