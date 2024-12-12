Сотрудникам полоцкого и новополоцкого подразделений МЧС вручили ключи от арендных квартир

В новый дом под новый год. Сотрудникам полоцкого и новополоцкого подразделений МЧС торжественно вручили ключи от арендных квартир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новый дом под новый год. Сотрудникам полоцкого и новополоцкого подразделений МЧС торжественно вручили ключи от арендных квартир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современная многоэтажка построена по указу Президента. И в перспективе новоселы могут рассчитывать, что государственные квадратные метры станут собственными. Дом расположен в новом микрорайоне. Обещают обустроить и всю необходимую инфраструктуру.
Сергей Мелешкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, начальник Витебского областного управления МЧС:
Именно посыл на малые наши регионы, потому что все прекрасно понимают, что если сегодня развивается малый регион, то развивается в целом и наша Республика Беларусь. Ну а что сегодня молодому человеку надо? Я мог бы только мечтать, придя лейтенантом в Сенненский район, получить арендное жилье. А они сегодня эту возможность не то что имеют, они имеют потом возможность это жилье оставить в свою собственность, если 20-25 лет, соответственно, отслужат государству своей правдой и верой.
Квартиры, в которых справляют новоселье сотрудники МЧС, уже полностью с отделкой. Заниматься ремонтом не придется. Дело за малым – наполнить дом уютом.
Оксана Романова:
Уже думаем, как кроватку ребенку поставить, где какую мебель, как распланировать быт, так сказать. Ну а в целом, в любом случае, это такая прекрасная возможность от нашего государства, что просто нет слов, и мы просто безгранично благодарны такому подарку.
Валентин Ульяненок, старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 4 Полоцкого горрайотдела:
Мы так долго ждали этого, 12 лет прожили в общежитии. Спасибо государству за то, что предоставило такую возможность обзавестись своим жильем. Район новый, молодой, все красиво, все аккуратно.
В 2024 году еще восемь работников МЧС переехали в новые арендные дома в Витебске. А в 2025-м ключи от заветных квадратных метров получат около 40 спасателей.