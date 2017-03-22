В Клецком районе принимать и увольнять с работы людей запрещено без разрешения комиссии по трудоустройству
Новости Беларуси. Комиссии по трудоустройству продолжают принимать граждан во всех регионах страны. В их составе представители местной власти, руководители предприятий и центров занятости.
Задача – в краткие сроки помочь устроится на работу нуждающимся.
Соискателей знакомят со списком свободных вакансий. При согласии, человек в этот же день получает направление. А, например, в Клецком районе без разрешения комиссии увольнять или принимать на работу организациям коммунальной формы собственности – запрещено.
Такие меры были приняты для того, чтобы не допустить неоправданного увольнения или сокращения кадров.
Олег Семенчук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета:
Сегодня мы должны оперативно иметь информацию о наличии вакансий, о движении вакансий, о движении кадров, как в отдельно в регионе, так в целом по республике.
Для того, чтобы эта ситуация была прозрачной и оперативно её можно было решать,
поставлена задача – по увольнению и приёму согласовывать в комиссии.
Отмечу, внимание на рациональный подход к оптимизации обратил Александр Лукашенко, накануне, во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.