В Клецком районе принимать и увольнять с работы людей запрещено без разрешения комиссии по трудоустройству

Новости Беларуси. Комиссии по трудоустройству продолжают принимать граждан во всех регионах страны. В их составе представители местной власти, руководители предприятий и центров занятости.

Задача – в краткие сроки помочь устроится на работу нуждающимся.

Соискателей знакомят со списком свободных вакансий. При согласии, человек в этот же день получает направление. А, например, в Клецком районе без разрешения комиссии увольнять или принимать на работу организациям коммунальной формы собственности – запрещено.