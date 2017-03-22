Революционное устройство: минский школьник воссоздал копию печатного станка Франциска Скорины
Новости Беларуси. Искусственное письмо из 16 века. Минский школьник воссоздал копию печатного станка, на котором работал Франциск Скорина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы запустить пресс первого в мире печатного станка Иоганну Гуттенбергу понадобилось более 10 лет.
Воссоздать рабочую копию принтера 16 века Марк смог лишь за день.
Первопечатник младшей школы, в этом можно не сомневаться, учел все детали.
Маленький Скорина пока может делать только один оттиск: монограмма самого титана белорусского возрождения и пару строк – посвященные 500-летию нашего книгопечатания. Такая открытка уже разошлась по друзьям и одноклассникам.
Юлия Матяш, СТВ:
Принцип работы этого печатного станка не изменился с 16 века. Тогда устройство стало революционным из-за наборных шрифтов.
Тогда из букв стало возможным компоновать слова, предложения и даже целые тексты.
Проект Марка начался с исторического расследования – сколько времени занимало создание рукописи,
какие преимущества искусственное письмо дало всему человечеству.
Для этого парень даже стал сам занялся старинной каллиграфией. И все плюсы стали очевидны.
Уже в привычном фартуке – скориновский костюм слишком тяжелый –
Марк показывает на деле свой печатный станок.
Эти самые литеры когда-то выливали из олова или свинца – очень трудоемкий процесс. Марк с папой – их вырезали ножом из пластика – его пришлось подбирать опытным путем.
Да и чернила спустя 500 лет уже не из сажи и яичного желтка.
Максим Коденев:
Мы воссоздали атмосферу, в которой творили первопечатникам в 16 веке, когда надо было думать о том,
каков должен быть состав чернил, как делать литеры.
А дальше – будут гравюры. На них Марк планирует изобразить герб родной школы. И неслучайно: первая гимназия,
где учится современный первопечатник – носит имя Франциска Скорины.