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Революционное устройство: минский школьник воссоздал копию печатного станка Франциска Скорины

22 марта 2017 16:27
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Новости Беларуси. Искусственное письмо из 16 века. Минский школьник воссоздал копию печатного станка, на котором работал Франциск Скорина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы запустить пресс первого в мире печатного станка Иоганну Гуттенбергу понадобилось более 10 лет.  

Воссоздать рабочую копию принтера 16 века Марк смог лишь за день.

Первопечатник младшей школы, в этом можно не сомневаться, учел все детали.

Революционное устройство: минский школьник воссоздал копию печатного станка Франциска Скорины -1

Маленький Скорина пока может делать только один оттиск: монограмма самого титана белорусского возрождения и пару строк – посвященные 500-летию нашего книгопечатания. Такая открытка уже разошлась по друзьям и одноклассникам.

Юлия Матяш, СТВ:
Принцип работы этого печатного станка не изменился с 16 века. Тогда устройство стало революционным из-за наборных шрифтов.

Тогда из букв стало возможным компоновать слова, предложения и даже целые тексты. 

Проект Марка начался с исторического расследования – сколько  времени занимало создание рукописи, 

какие преимущества искусственное письмо дало всему человечеству. 

Для этого парень даже стал сам занялся старинной каллиграфией. И все плюсы стали очевидны. 

Уже в привычном фартуке  –  скориновский костюм слишком тяжелый –

Марк показывает на деле свой печатный станок.  

Революционное устройство: минский школьник воссоздал копию печатного станка Франциска Скорины -4

Эти самые литеры когда-то выливали из олова или свинца – очень трудоемкий процесс. Марк с папой – их вырезали ножом из пластика – его пришлось подбирать опытным путем. 

Да и чернила спустя 500 лет уже не из сажи и яичного желтка.

Максим Коденев:
Мы воссоздали атмосферу, в которой творили первопечатникам в 16 веке, когда надо было думать о том,

каков должен быть состав чернил, как делать литеры.  

А дальше – будут гравюры. На них Марк планирует изобразить герб родной школы. И неслучайно: первая гимназия, 

где учится современный первопечатник – носит имя Франциска Скорины.

# общество # Открытие # Фотофакт # Максим Коденев

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