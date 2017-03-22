Революционное устройство: минский школьник воссоздал копию печатного станка Франциска Скорины

Новости Беларуси. Искусственное письмо из 16 века. Минский школьник воссоздал копию печатного станка, на котором работал Франциск Скорина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы запустить пресс первого в мире печатного станка Иоганну Гуттенбергу понадобилось более 10 лет. Воссоздать рабочую копию принтера 16 века Марк смог лишь за день. Первопечатник младшей школы, в этом можно не сомневаться, учел все детали.

Маленький Скорина пока может делать только один оттиск: монограмма самого титана белорусского возрождения и пару строк – посвященные 500-летию нашего книгопечатания. Такая открытка уже разошлась по друзьям и одноклассникам.

Юлия Матяш, СТВ:

Принцип работы этого печатного станка не изменился с 16 века. Тогда устройство стало революционным из-за наборных шрифтов. Тогда из букв стало возможным компоновать слова, предложения и даже целые тексты. Проект Марка начался с исторического расследования – сколько времени занимало создание рукописи, какие преимущества искусственное письмо дало всему человечеству. Для этого парень даже стал сам занялся старинной каллиграфией. И все плюсы стали очевидны. Уже в привычном фартуке – скориновский костюм слишком тяжелый – Марк показывает на деле свой печатный станок.

Эти самые литеры когда-то выливали из олова или свинца – очень трудоемкий процесс. Марк с папой – их вырезали ножом из пластика – его пришлось подбирать опытным путем.