25 марта в Куропатах начнётся масштабный проект по созданию общенационального места скорби и памяти

Новости Беларуси. Акция по благоустройству пройдет в Куропатах.

Ожидается, что присоединятся к трудовому флешмобу молодежь, общественные деятели,

да и просто неравнодушные белорусы. Инициировали дать старт масштабному проекту по созданию в Куропатах общенационального места скорби и памяти и для начала навести порядок на земле, где разместится мемориал, профсоюзы Беларуси.

Куропаты, наряду с Хатынью и Тростенцом, одна из болевых точек на исторической карте Беларуси.

Этот лес стал общей могилой для, по разным оценкам, десятков и даже тысяч жертв. Так что место это не только символическое, но и сакральное.

Археологические раскопки не устранили пробелы в летописи этих трагических событий.

Историки убедились – имён не восстановишь

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Были люди, которые невинно попадали под этот молот. Их память должна быть надлежащим образом увековечена, поэтому необходимо навести нормальный порядок, создать какой-то на совместные деньги с участием государства, общества, заинтересованных сторон

памятник-мемориал, который символизировал бы и был доступен для всех,

независимо от конфессиональных принадлежностей.