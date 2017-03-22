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25 марта в Куропатах начнётся масштабный проект по созданию общенационального места скорби и памяти

22 марта 2017 16:31
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Новости Беларуси. Акция по благоустройству пройдет в Куропатах.

Ожидается, что присоединятся к трудовому флешмобу молодежь, общественные деятели,

да и просто неравнодушные белорусы. Инициировали дать старт масштабному проекту по созданию в Куропатах общенационального места скорби и памяти и для начала навести порядок на земле, где разместится мемориал, профсоюзы Беларуси.

Куропаты, наряду с Хатынью и Тростенцом, одна из болевых точек на исторической карте Беларуси.

Этот лес стал общей могилой для, по разным оценкам, десятков и даже тысяч жертв. Так что место это не только символическое, но и сакральное.

Археологические раскопки не устранили пробелы в летописи этих трагических событий.

Историки убедились – имён не восстановишь

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Были люди, которые невинно попадали под этот молот. Их память должна быть надлежащим образом увековечена, поэтому необходимо навести нормальный порядок, создать какой-то на совместные деньги с участием государства, общества, заинтересованных сторон

памятник-мемориал, который символизировал бы и был доступен для всех,

независимо от конфессиональных принадлежностей.

25 марта в Куропатах начнётся масштабный проект по созданию общенационального места скорби и памяти-1

Профсоюзы Беларуси первыми решили поддержать инициативу на деле. Старт историческому проекту дадут в эту субботу.

Неравнодушные белорусы вместе выйдут навести порядок.

Тем более, такие акции по благоустройству у нас в стране не редкость. Общими силами профсоюзные организации, ветераны и молодежь восстанавливали братскую могилу на месте лагеря-госпиталя Ревир в Бресте и мемориал «Шауличи» – волковысскую Хатынь.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы призываем всех сочувствующих, всех неравнодушных граждан, организации независимо от политических пристрастий, вероисповедания принять участие в этом благом деле

Мы сегодня должны вместе преодолевать сложности и трудности, которые есть у нас.

Мы вместе должны хранить память. Нельзя на памяти зарабатывать сомнительные политические дивиденды, тем более когда этими провокациями пользуются для того, чтобы раскачать общество.

25 марта в Куропатах начнётся масштабный проект по созданию общенационального места скорби и памяти-4

Превратить урочище в знаковое место скорби и памяти, собравшись за круглым столом, предложили ученые, журналисты и историки. Память – дело общее. Внести свою лепту в создание будущего комплекса шанс будет у каждого.

В свое время такой народной толокой строили и мемориал в Тростенце,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Павел Якубович, главный редактор газеты «Беларусь сегодня»:
Сейчас пришло время отбросить всякого рода противоречивые оценки, сиюминутные и проходящие причины, чтобы все приняли участие в построении,

создании этого мемориала и в дальнейшем его жизнеобеспечении.

25 марта в Куропатах начнётся масштабный проект по созданию общенационального места скорби и памяти-7

Яна Шипко, СТВ:
Каким будет это общенациональное место скорби, решать нам с вами.

Проекты мемориального комплекса вынесут на общественное обсуждение.

Но победит ли в конкурсе величественный и пронзительный мемориал или памятник со скромной эпитафией, главное, чтобы было, куда прийти, вспомнить, подумать...

# общество # История # Фотофакт # Павел Якубович # Вячеслав Данилович # Михаил Орда

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