25 марта в Куропатах начнётся масштабный проект по созданию общенационального места скорби и памяти
Новости Беларуси. Акция по благоустройству пройдет в Куропатах.
Ожидается, что присоединятся к трудовому флешмобу молодежь, общественные деятели,
да и просто неравнодушные белорусы. Инициировали дать старт масштабному проекту по созданию в Куропатах общенационального места скорби и памяти и для начала навести порядок на земле, где разместится мемориал, профсоюзы Беларуси.
Куропаты, наряду с Хатынью и Тростенцом, одна из болевых точек на исторической карте Беларуси.
Этот лес стал общей могилой для, по разным оценкам, десятков и даже тысяч жертв. Так что место это не только символическое, но и сакральное.
Археологические раскопки не устранили пробелы в летописи этих трагических событий.
Историки убедились – имён не восстановишь
Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Были люди, которые невинно попадали под этот молот. Их память должна быть надлежащим образом увековечена, поэтому необходимо навести нормальный порядок, создать какой-то на совместные деньги с участием государства, общества, заинтересованных сторон
памятник-мемориал, который символизировал бы и был доступен для всех,
независимо от конфессиональных принадлежностей.
Профсоюзы Беларуси первыми решили поддержать инициативу на деле. Старт историческому проекту дадут в эту субботу.
Неравнодушные белорусы вместе выйдут навести порядок.
Тем более, такие акции по благоустройству у нас в стране не редкость. Общими силами профсоюзные организации, ветераны и молодежь восстанавливали братскую могилу на месте лагеря-госпиталя Ревир в Бресте и мемориал «Шауличи» – волковысскую Хатынь.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы призываем всех сочувствующих, всех неравнодушных граждан, организации независимо от политических пристрастий, вероисповедания принять участие в этом благом деле
Мы сегодня должны вместе преодолевать сложности и трудности, которые есть у нас.
Мы вместе должны хранить память. Нельзя на памяти зарабатывать сомнительные политические дивиденды, тем более когда этими провокациями пользуются для того, чтобы раскачать общество.
Превратить урочище в знаковое место скорби и памяти, собравшись за круглым столом, предложили ученые, журналисты и историки. Память – дело общее. Внести свою лепту в создание будущего комплекса шанс будет у каждого.
В свое время такой народной толокой строили и мемориал в Тростенце,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Якубович, главный редактор газеты «Беларусь сегодня»:
Сейчас пришло время отбросить всякого рода противоречивые оценки, сиюминутные и проходящие причины, чтобы все приняли участие в построении,
создании этого мемориала и в дальнейшем его жизнеобеспечении.
Яна Шипко, СТВ:
Каким будет это общенациональное место скорби, решать нам с вами.
Проекты мемориального комплекса вынесут на общественное обсуждение.
Но победит ли в конкурсе величественный и пронзительный мемориал или памятник со скромной эпитафией, главное, чтобы было, куда прийти, вспомнить, подумать...