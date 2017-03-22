В Беларуси в 2017 году финансирование строительства жилья увеличили на пятьдесят миллионов рублей
Новости Беларуси. Плюс 50 миллионов рублей.
Правительство выделяет дополнительные средства на кредитование жилья с господдержкой.
Согласно решению Совета Министров, деньги будут направлены на строительство панельных многоэтажек, которые готовятся к сдаче в 2017 году.
Воспользоваться займами смогут нуждающиеся в улучшении жилищных условий по процентам,
уменьшенным на половину ставки рефинансирования.
А вот определять списки обладателей льготных квартир будут исполкомы. За счет дополнительного финансирования будет построено около 75 тысяч квадратных метров.
Собственную жилплощадь супруги Олег и Ольга ждали 5 лет. По меркам областного центра еще немного. Все дело в профессии, говорит глава семьи. Оба родителя 6-летней Юли медики. Папа – врач-эндоскопист, мама – старшая медсестра в поликлинике. Построить квартиру предложили на работе. Более того,
семье дали льготный кредит – под 5 %.
Олег Коптев, врач-эндоскопист Могилёвского областного онкодиспансера:
Мы благодарны, что есть такая возможность. И нам медработникам с нашей средней такой зарплатой бюджетной,
мы вполне можем оплатить кредит, чтобы иметь свое собственное жилье.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Одним из последних в Минске сдали этот десятиэтажный дом. Квартиры здесь получили 119 семей. Что символично, ключи раздали накануне восьмого марта. Кстати, в этом году решать квартирный вопрос в Беларуси будут более активно. Так,
финансирование строительства жилья увеличено ещё пятьдесят миллионов рублей.
Солидную сумму на кредитование жилья для нуждающихся выделят власти. Принципиальное решение накануне приняло правительство. Дома с господдержкой должны быть сданы уже в 2017 году.
Исполнителем выступит государственный застройщик.
Екатерина Усенкова, начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Нашему ведомству дано поручение – составить совместно с исполкомами перечень жилых домов.
Министерство принимает меры по сдерживанию роста стоимости метра жилья с господдержкой.
Конечно, стоимость метра в таких жилых домах – в среднем 700-800 рублей на метр квадратный.
А вот выдавать кредиты нуждающимся будут по ставкам,
уменьшенным на 50% от ставки рефинансирования.
Компенсировать потери банку планируют за счет республиканского бюджета. По подсчетам Совмина, дополнительное финансирование позволит ввести в строй около ста тысяч квадратных метров жилья с государственной поддержкой.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Это еще не окончательные объемы жилья, которые будут вводиться в этом году. Мы готовим проект указа главы государства, который в дополнение к действующему указу № 13, мы предложим ещё один механизм, который позволит кредитовать жилье с государственной поддержкой,
при этом поддержка будет оказываться уже не банкам,
чтобы они удешевляли проценты по кредитам, а непосредственно гражданам, которые будут строить жилье с государственной поддержкой.
Снижение кредитной нагрузки – поступательная часть жилищной политики. Эксперты строят позитивный прогноз для очередников.
Вадим Тачкин, директор консультационной компании:
Пока мы не можем снизить кредиты, скажем, до 5-6 годовых в целом по рынку кредитования, то вот такими целевыми программами,
мы точечно ставим маяки, к которым надо стремиться.
Это пока в рамках государственной поддержки, но в будущем все остальные должны двигаться в этом направлении.
Социальная поддержка всегда была одним из главных приоритетов внутренней политики Беларуси. Свой первый год Эльдар встретил в уже новой квартире. Ее многодетные родители взяла под льготный процент.
Впрочем, с рождением четвертого ребенка трешку, большой семье считайте, подарило государство.
Инна Мочалова, многодетная мать:
Этот кредит уже выплачивает банк, мы получается уже полноправные собственники квартиры. И помощь многодетным – очень большая.
Сто тысяч квадратных метров жилья – это не просто цифры. За ними – совершенно новые возможности для сотен белорусских семей. Ведь, переводя в плоскость предметную,
уже в 2017 году в Беларуси введут около двух десятков панельных девятиэтажек с господдержкой,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.