В Беларуси в 2017 году финансирование строительства жилья увеличили на пятьдесят миллионов рублей

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Правительство выделяет дополнительные средства на кредитование жилья с господдержкой.

Согласно решению Совета Министров, деньги будут направлены на строительство панельных многоэтажек, которые готовятся к сдаче в 2017 году.

Воспользоваться займами смогут нуждающиеся в улучшении жилищных условий по процентам,

уменьшенным на половину ставки рефинансирования.

А вот определять списки обладателей льготных квартир будут исполкомы. За счет дополнительного финансирования будет построено около 75 тысяч квадратных метров.

Собственную жилплощадь супруги Олег и Ольга ждали 5 лет. По меркам областного центра еще немного. Все дело в профессии, говорит глава семьи. Оба родителя 6-летней Юли медики. Папа – врач-эндоскопист, мама – старшая медсестра в поликлинике. Построить квартиру предложили на работе. Более того,

семье дали льготный кредит – под 5 %.

Олег Коптев, врач-эндоскопист Могилёвского областного онкодиспансера:

Мы благодарны, что есть такая возможность. И нам медработникам с нашей средней такой зарплатой бюджетной,