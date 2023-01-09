В Клецке в больницу к детям с подарками пришли Дед Мороз и Снегурочка

Новости Беларуси. В Клецке не остались без внимания те, кто проводит эти дни в больничных палатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детское отделение районной больницы с подарками и праздничными программами направляются представители общественных организаций и волонтеры. Снегурочка с Дедом Морозом желали детям выздоровления и всего наилучшего в этом году.

Марина Бобко, председатель Клецкой районной организации РОО «Белая Русь»:

Любому ребенку приятно, когда к нему в рождественские праздники приходят Дед Мороз со Снегурочкой. И цель нашего проекта – донести детям радость и показать, что действительно чудеса случаются. Когда неожиданно в больничную палату к ним заходит Дед Мороз, да еще и с подарком, я думаю, это очень приятно.