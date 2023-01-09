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В Клецке в больницу к детям с подарками пришли Дед Мороз и Снегурочка

09 января 2023 12:19
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Новости Беларуси. В Клецке не остались без внимания те, кто проводит эти дни в больничных палатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Клецке в больницу к детям с подарками пришли Дед Мороз и Снегурочка-1

В детское отделение районной больницы с подарками и праздничными программами направляются представители общественных организаций и волонтеры. Снегурочка с Дедом Морозом желали детям выздоровления и всего наилучшего в этом году.

В Клецке в больницу к детям с подарками пришли Дед Мороз и Снегурочка-4

Марина Бобко, председатель Клецкой районной организации РОО «Белая Русь»:
Любому ребенку приятно, когда к нему в рождественские праздники приходят Дед Мороз со Снегурочкой. И цель нашего проекта – донести детям радость и показать, что действительно чудеса случаются. Когда неожиданно в больничную палату к ним заходит Дед Мороз, да еще и с подарком, я думаю, это очень приятно.

В Клецке в больницу к детям с подарками пришли Дед Мороз и Снегурочка-7

Это не единственный благотворительный проект в Клецке. Проходит и акция «1+1». Совершая покупки в магазинах райцентра, можно оставить презент абсолютно незнакомому ребенку, нуждающемуся в заботе.

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# Благотворительная акция # общество # Марина Бобко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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