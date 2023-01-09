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В Минске начался суд по делу TUT.BY

09 января 2023 10:31
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Новости Беларуси. 9 января в Минске начался суд по делу «ТУТ БАЙ МЕДИА». Среди обвиняемых пять сотрудниц бывшего интернет-портала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начался суд по делу TUT.BY-1

Бывший гендиректор Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова под конвоем доставлены в зал суда. Остальные – главред политико-экономического блока новостей, редактор и юрисконсульт – находятся под поручительством и не пришли в суд, сбежав за границу. Все они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, участии в беспорядках, разжигании вражды, а также призывах к захвату власти и действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.

В Минске начался суд по делу TUT.BY-4

Проворачивать финансовые махинации удавалось будучи резидентом Парка высоких технологий. Была внедрена схема по дроблению бизнеса. Как итог – сумма недоплаченных налогов – более 3 миллионов рублей. Кроме этого, не единожды интернет-портал публиковал материалы, содержащие негативное отражение решений должностных лиц, выступавших за сохранение действующего конституционного строя, скрытую координацию протестной активности в обществе, а также сведения, направленные на дестабилизацию ситуации. Сотрудников компании задержали в мае 2021-го. Судебный процесс ведется в закрытом режиме.

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# Судебная система Беларуси # общество # Людмила Чекина # Марина Золотова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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