В Минске начался суд по делу TUT.BY

Новости Беларуси. 9 января в Минске начался суд по делу «ТУТ БАЙ МЕДИА». Среди обвиняемых пять сотрудниц бывшего интернет-портала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший гендиректор Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова под конвоем доставлены в зал суда. Остальные – главред политико-экономического блока новостей, редактор и юрисконсульт – находятся под поручительством и не пришли в суд, сбежав за границу. Все они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, участии в беспорядках, разжигании вражды, а также призывах к захвату власти и действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.