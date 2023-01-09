ГПК: украинскую границу охраняют тероборона и неустановленные воинские формирования

Установлены дополнительные видеокамеры, которые круглосуточно ведут мониторинг обстановки. Такие меры предприняты в пункте пропуска на украинском направлении «Новая Гута», где с началом специальной военной операции полностью иссяк транспортный поток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Государственном пограничном комитете поделились, как организована охрана южных рубежей Беларуси. Несмотря ни на что, личный состав достаточно подготовлен, имеет соответствующие навыки и готов к выполнению задач, возложенных на подразделение.

По охране государственной границы со стороны сопредела достоверных данных, кем осуществляется охрана, у нас нет. Так как есть различные сведения о том, что границу охраняют как подразделения территориальной обороны, так и неустановленные воинские формирования. Встречались военнослужащие в различной форме одежды, имеющие различную экипировку. Со стороны сопредела периодически слышны глухие раскаты по направлению Чернигова, также автоматные очереди.