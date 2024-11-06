В Китае скупают белорусские товары на маркетплейсах – какие позиции популярны в Поднебесной?

Еще один шаг к укреплению сотрудничества с Китаем. На Международной выставке импорта в Шанхае – в самом большом выставочном центре мира – состоялось открытие белорусского национального павильона. Наша страна – неизменный участник этого масштабного бизнес-форума, который проводится вот уже в седьмой раз. Это отличная возможность презентовать наши экономические возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представляют порядка 60 экспонатов. Среди них – промышленные предприятия и производители продуктов питания, демонстрируем свои научно-технические разработки в области медицины. Отдельное внимание культурному и туристическому потенциалу. В декоре нашего павильона дизайнеры использовали мотивы Беловежской пущи. Гостей встречает исполин заповедного леса – зубр.