В Китае скупают белорусские товары на маркетплейсах – какие позиции популярны в Поднебесной?
Еще один шаг к укреплению сотрудничества с Китаем. На Международной выставке импорта в Шанхае – в самом большом выставочном центре мира – состоялось открытие белорусского национального павильона. Наша страна – неизменный участник этого масштабного бизнес-форума, который проводится вот уже в седьмой раз. Это отличная возможность презентовать наши экономические возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь представляют порядка 60 экспонатов. Среди них – промышленные предприятия и производители продуктов питания, демонстрируем свои научно-технические разработки в области медицины. Отдельное внимание культурному и туристическому потенциалу. В декоре нашего павильона дизайнеры использовали мотивы Беловежской пущи. Гостей встречает исполин заповедного леса – зубр.
О масштабах ассортимента и широте белорусской души: от производственных гигантов – до уникальных достопримечательностей в продвижении бизнес-проектов. Ольга Масловская.
В числе первых гостей в национальном павильоне Беларуси – руководитель Народного правительства провинции Шаньси. Регион – побратим Брестской области. Поэтому путешествие в Беловежскую пущу, пусть и виртуальное, – обязательный пункт программы.
Два года назад Беларусь и Китай подписали декларацию о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве. Дружба лидеров двух стран – залог успеха многих проектов. Товарооборот между странами приближается к 8 миллиардам долларов. Причем, речь идет уже не просто о взаимных поставках продукции. В деле – промышленная кооперация.
Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:
Мы определяем именно те направления, по которым мы будем дальше развиваться. Вот, конкретные направления с конкретными проектами легли в основу уже детализированного плана, который разработан между нашими министерствами. Министерством промышленности Республики Беларусь и министерством промышленности информатизации Китайской Народной Республики.
Вместе создавать полезный и очень нужный на рынке продукт. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и китайские инвесторы обсудили строительство в нашей стране теплиц последнего, пятого поколения. Рабочая группа специалистов из Китая в ближайшее время приедет в Минск для уточнения деталей.
Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы работаем над выполнением поручения главы государства – обеспечить себя полодоовощной продукцией. 100 % огурцом мы уже обеспечены, то есть круглогодично. Но нам не достаточно в производстве томатов. Теплицы необходимо модернизировать либо строить, чем вот сейчас и занимаемся. Китайские партнеры готовы инвестировать.
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