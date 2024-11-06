В Острошицком Городке после реконструкции открылся Центр социальной реабилитации «Росток»

Новые дороги появляются и перед теми, кто ограничен в своих возможностях по состоянию здоровья. В Острошицком Городке под Минском после реконструкции открылся «Центр социальной реабилитации и абилитации для инвалидов». Поздравить коллектив и постояльцев с этим событием приехали председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Росток» – такое название получил этот важный объект – дает надежду сотням людей на жизнь, близкую к полноценной. После того как здесь поработали строители, центр стал более современным, расширились возможности для восстановления и оздоровления людей. Просторный бассейн, актовый и несколько спортивных залов, компьютерные классы и тренажеры – в центре применяют новые подходы в восстановлении и адаптации людей с инвалидностью. Оборудованы и спальные номера, с учетом требований доступной среды – все для комфортного пребывания.

Кристина Карпович: Условия великолепные, когда мы приехали, конечно, для нас это пятизвездочный отель. И по условиям социальной и медицинской реабилитации – это уникальный центр, долгожданный и после реконструкции – великолепный.

Наталья Скорая:

Мы его очень-очень ждали этот «Росток». Мы ждали каждый день. Наши дети здесь не ущемлены ничем. Получили такой подарок. Все здесь сделано на высшем уровне. Я в восторге. Мой ребенок здесь адаптировался, встретил друзей.

Развитие трудовых навыков в мастерских, участие в досуговых мероприятиях и работа с психологами – здесь созданы все условия для комфортной адаптации. На территории центра появились спортивные площадки, зоны для отдыха и летний амфитеатр.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мне очень нравится, но самое главное – что нравится тем, кто здесь проходит реабилитацию. Нравится деткам, нравится их родителям, которые сопровождают их. Эти люди очень добродушные, они отзывчивые. Сегодня мы почувствовали, насколько они с теплотой говорят о том, где они находятся и благодарят за все, что сделало сегодня государство для наших людей. И сегодня городские власти сделали все для того, чтобы здесь люди в течение месяца находились абсолютно бесплатно. Это бюджет города Минска, который направляет сюда средства, для того чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые имеют инвалидность.

Теперь в центре смогут получать реабилитационные услуги более 2,5 тысяч человек в год. Каждому из них – особое внимание и индивидуальный подход.