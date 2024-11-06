В Смолевичах открылась новая детская поликлиника с современным высокотехнологичным оборудованием

Крепкий экономический фундамент государства даже в это непростое время уверенно выдерживает мощную социальную нагрузку, позволяя оказывать всестороннюю поддержку тем, кто в ней нуждается. И целая череда открытий важных и необходимых людям объектов – прямое тому подтверждение. Долгожданный подарок сегодня получили и жители Смолевичей. В городе-спутнике Минска в торжественной обстановке открыли новую детскую поликлинику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее возведение было предусмотрено госпрограммой «Здоровье народа и демографическая безопасность». Поликлинику оснастили современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволит повысить качество диагностики и лечения. Закуплены стоматологические, хирургические, эндоскопические и УЗИ-аппараты. Установлены тренажеры для реабилитации и физиотерапии. А записаться на прием к врачу теперь можно будет самостоятельно по электронной очереди. Поликлиника рассчитана на 360 посещений в смену. Всего же здесь будут обслуживаться свыше 11 тысяч человек.

Виктория Павлють, жительница Смолевичского района:

Мы очень рады тому, что открылась новая поликлиника, тем более детская, потому что очень трудно было ездить с младшим братом, поэтому очень рады, тем более стоматологического отделения не хватало нам.

Ольга Уварова, главный врач Смолевичской центральной районной больницы:

Это хирургический кабинет для стоматологической помощи. В том числе в этой поликлинике такой же хирургический кабинет для оказания общей хирургической помощи. Вместо стоматологической установки, наш хирургический операционный стол, в том числе с газами, с наркозником. В том числе здесь есть имплантология. Новую поликлинику в Смолевичах ждали с нетерпением. Население города постоянно растет. Только за последние три года число юных жителей увеличилось более чем на полторы тысячи.