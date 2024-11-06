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На выставке в Шанхае состоялось открытие белорусского национального павильона

06 ноября 2024 11:26
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На Международной китайской выставке импорта в Шанхае состоялось открытие белорусского национального павильона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке в Шанхае состоялось открытие белорусского национального павильона-2

Наша страна – неизменный участник всех семи масштабных бизнес-форумов. Не каждое государство имеет возможность презентовать свой культурный и туристический потенциал на этой выставочной площадке. В декоре нашей площадки белорусские дизайнеры использовали мотивы Беловежской пущи. Гостей встречает исполин заповедного леса – зубр. Внутри павильона посетителей радуют захватывающие шоу с мастер-классами по приготовлению блюд национальной белорусской кухни. Беларусь сполна использует это имиджевое событие по продвижению возможностей в области глобальной торговли и инвестиций.

На выставке в Шанхае состоялось открытие белорусского национального павильона-4

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На сегодня 60 компаний у нас именно на выставке представлено. Каждая хочет найти своего покупателя. И мы находим. У нас есть эксклюзивная продукция, которая в объемах растет. Переговоры ведем на предмет инвестиций в нашу страну. Необходимо заимствовать новые технологии.

 

На выставке в Шанхае состоялось открытие белорусского национального павильона-6

В первые минуты после открытия национального павильона «путешествие в Беловежскую пущу» совершил руководитель народного правительства провинции Шаньси. Делегация китайского региона ознакомилась с туристическим потенциалом Беларуси. В течение дня у белорусской делегации запланирован ряд встреч и переговоров с представителями китайского бизнеса. Интерес у них вызывает индустриальный парк «Великий камень». Его потенциал также представлен в Шанхае. Отдельный павильон был открыт несколько часов назад.

На выставке в Шанхае состоялось открытие белорусского национального павильона-8

Чжан Сяолунь, председатель правления корпорации Sinomach (Китай):
Совместными усилиями Китая и Беларуси парк превратился из первоначального проекта в новый, развивающийся город, важную площадку для реализации всепогодного, всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Беларусью.

«Великий камень» называют связующим звеном для бизнеса Европы и Азии. Именно сюда приходят работать и создавать производства высокотехнологичные иностранные компании. Участие в VII Китайской международной выставке импорта в Шанхае позволит привлечь новых резидентов.

# Анатолий Линевич # Выставка # Беларусь-Китай

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