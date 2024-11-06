Головченко: все социальные обязательства государства в 2025 году будут выполнены

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

У нас, действительно, плановый дефицит. Следующий год – 1,6 % ВВП. Сразу крик «ой, нет денег» и так далее, но мы прекрасно знаем, что в мире подавляющее большинство стран живет в условиях бюджетного дефицита фактического. Мы говорим про плановый пока, то есть мы всегда формируем бюджет, исходя из консервативно-пессимистичных прогнозов для того, чтобы потом была возможность маневра. Если экономика сработает лучше, соответственно, дефицит закроется. Если нет, то мы, соответственно, будем оптимизировать какие-то бюджетные расходы. Все социальные программные проекты государство, безусловно, выполнит, а они у нас запланированы с ростом. В следующем году, по памяти говорю, если правильно помню, то около 20 новых учреждений здравоохранения будет построено, 10 новых школ и 20 детских садов. Все это в плане, это мы обязательно сделаем и реализуем, несмотря на то, что нам кто откуда будет говорить. Поэтому ситуация здесь спокойная, никаких проблем для выполнения социальных обязательств государства. То, что мы запланировали, мы сделаем.