132 человека представят Минскую область на учредительном съезде по созданию партии «Белая Русь»

Ирина Некрашевич, член Логойской районной организации РОО «Белая Русь»:

Мысли о том, чтобы наше общественное объединение стало наконец политической партией, были давно. И я сегодня очень рада, что мы наконец к этому пришли. Это немножко изменит, скажем так, шире в области политики, в области выдвижения своих кандидатов во власть.