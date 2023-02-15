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132 человека представят Минскую область на учредительном съезде по созданию партии «Белая Русь»

15 февраля 2023 13:06
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Новости Беларуси. 132 человека представят Минскую область на общереспубликанском учредительном съезде по созданию партии «Белая Русь». Главной задачей новой политической силы станет консолидация белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

132 человека представят Минскую область на учредительном съезде по созданию партии «Белая Русь»-1

Некоторые районы уже определились с делегатами. Логойщину на съезде представят начальник линейно-дорожной дистанции № 671 филиала ДЭУ-67 Александр Турцевич, инженер по техническому надзору за строительством лесхоза Дмитрий Щуревич и председатель районной организации «Белая Русь» Марина Работень.  

132 человека представят Минскую область на учредительном съезде по созданию партии «Белая Русь»-4

Марина Работень, председатель Логойской районной организации РОО «Белая Русь»:  
Представители учредительного собрания избраны на очередной съезд, на котором будут утверждены устав, программа новой партии «Белая Русь». Общественная организация останется общественной организацией, партия будет отдельной структурой.  

132 человека представят Минскую область на учредительном съезде по созданию партии «Белая Русь»-7

Ирина Некрашевич, член Логойской районной организации РОО «Белая Русь»:  
Мысли о том, чтобы наше общественное объединение стало наконец политической партией, были давно. И я сегодня очень рада, что мы наконец к этому пришли. Это немножко изменит, скажем так, шире в области политики, в области выдвижения своих кандидатов во власть.  

132 человека представят Минскую область на учредительном съезде по созданию партии «Белая Русь»-10

Важно понимать, что общественная организация «Белая Русь» не трансформируется в политическую партию, она выступает инициатором создания новой политической силы.  

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# Белая Русь # общество # Марина Работень # Дмитрий Щуревич # Ирина Некрашевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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