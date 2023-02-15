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В Жодино завершился масштабный ремонт отдела ЗАГС

15 февраля 2023 13:08
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Новости Беларуси. Глобальное обновление отдела ЗАГС сделали в рамках подготовки к 60-летию со дня основания города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино завершился масштабный ремонт отдела ЗАГС-1

Преобразилось внутреннее убранство дома семейных торжеств. Здесь полностью изменилась цветовая гамма. Дизайн интерьера выполнен в светлых тонах – так помещение выглядит просторнее. На полу уложена мраморная плитка, а стены оформили венецианской штукатуркой и зеркальными панно. Кроме того, добавили ультрасовременное световое решение – яркая подсветка украшает не только обновленный потолок, но и стол для росписи.

В Жодино завершился масштабный ремонт отдела ЗАГС-4

Надежда Быковская, главный специалист отдела ЗАГС Жодинского горисполкома:
Ремонт был сделан за декабрь-январь, потому что это постное время, и торжественных регистраций, как правило, немного. В очень сжатые сроки произведен такой грандиозный для нашего отдела ремонт. Очень радостно, что наши жители и гости молодоженов с восхищением отмечают изменения зала.

В отделе ЗАГС также установили новую мебель. Обновили комнату жениха и невесты, а также помещение для отдыха. С начала года в Жодино зарегистрировано более трех десятков союзов.

В Жодино завершился масштабный ремонт отдела ЗАГС-7

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# ЗАГС # общество # Надежда Быковская # Фотофакт

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