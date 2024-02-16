Центр общественного наблюдения за выборами начинает работу в Беларуси

В Федерации профсоюзов Беларуси все готово к открытию Центра общественного наблюдения за выборами. Он начнет свою работу в дни досрочного голосования и будет обеспечивать белорусов самой актуальной информацией о ходе избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это инициатива крупнейших общественных объединений и политических партий страны. Национальные наблюдатели будут работать во всех регионах, посещать участки и направлять информацию в Минск в режиме онлайн. Координация и оперативное информирование населения – главные задачи центра. Здесь уже установлена техника, идет проверка связи.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы готовы к этой работе, выстроена четкая система взаимодействия национальных наблюдателей на районном и областном уровне. Они сегодня готовы представлять в наш Центр общественного наблюдения оперативную информацию с мест о ходе голосования. Эту информацию, как идет избирательный процесс, какие внештатные или другие ситуации возникают на местах, мы будем оперативно передавать в средства массовой информации, чтобы наши граждане могли получать полную и объективную картину о голосовании.

Александр Астапович, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

От каждого общественного объединения на избирательные участки выдвинули мы своих представителей, они все прошли аккредитацию. Задача этих людей – помочь избежать каких-либо ошибок в нашем избирательном процессе.

Свыше 37 тысяч национальных наблюдателей получили аккредитацию и прошли необходимую подготовку. Ведь им предстоит оценивать избирательный процесс на предмет соответствия национальному законодательству.