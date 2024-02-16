Наталья Кочанова встретилась со студентами БГУ

Цифровизация выборов, работа парламентариев, молодежная структура при ВНС. Эти и другие важные темы обсудили 16 февраля на встрече в БГУ. Беседу со студентами провела председатель Совета Республики. Как всегда, закрытых тем не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы юноши и девушки не стеснялись задавать вопросы, в зале не было руководителей и преподавателей вуза. Об этом попросила Наталья Кочанова. Все, чтобы создать максимально доверительную атмосферу. Студенты интересовались нюансами работы спикера верхней палаты парламента, предстоящими выборами и Всебелорусским народным собранием. От одного из участников встречи поступило предложение создать при народном вече молодежную структуру.

Михаил Димдюк, студент Белорусского государственного университета: Мне очень понравилась эта встреча, потому что я пообщался с представителем органа власти. И мы узнали много того, что происходит у нас в стране: по каким направлениям идет развитие, какие законопроекты выдвигаются. Этот диалог дает заряд патриотизма, энергии продолжать учиться, добиваться каких-то достижений в учебе и в своей личной жизни.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Встречи замечательные, интересные, и мы эту форму работы продолжим, несомненно. Потому что у нас есть Молодежный совет, мы пытаемся снимать информацию, что волнует нашу молодежь сегодня. А при таких личных встречах ты в очередной раз убеждаешься: у нас есть прекрасная, замечательная молодежь, которая думает о будущем своей страны. И мы уверены, что они сделают все, чтобы развивать и приумножать те традиции, которые есть в нашей родной Беларуси.

Развитие молодежной политики – один из приоритетов нашего государства. Всего действуют более 50 нормативных правовых актов в этой сфере. Реализуется отдельная Государственная программа «Образование и молодежная политика», рассчитанная до следующего года.