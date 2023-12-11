«Ценить настоящее без прошлого невозможно». В Могилёвском районе появился аутентичный дом-музей

Новости Беларуси. Из старой избы – новый музей. В агрогородке Семукачи возле местной школы вырос этнографический комплекс. В его основе настоящий бревенчатый дом, который жители привезли из соседней деревни и наполнили самобытными артефактами. В лице здешних школьников дом приобрел хозяина, директора и десяток экскурсоводов. Ребята знакомят гостей с жизнью и традициями сельчан середины прошлого века, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. О знакомстве гостей с жизнью и традициями сельчан середины прошлого века – в сюжете Юлии Мычки.

Новую жизнь этому срубу послевоенных лет дал 116-й указ о ветхих домах, согласно которому непригодные для жизни бесхозные усадьбы подвергаются сносу. Но похоронить эту живописную хату из деревни Смолярня у местного председателя сельсовета не поднялась рука. Идею превратить ее в музей охотно поддержали люди.

Основные хлопоты легли на плечи школьных работников, крышу перекрывали выпускники. Наполнение стен экспонатами – самая увлекательная часть проекта. Для нового музея сельчане не пожалели даже дорогих сердцу вещей: старинные иконы, ажурные занавески, рушники, что вышивали при лучине и скатерти, которые их предки застилали на большие праздники.





Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполкома:

Дети не должны думать о том, что вот они пришли в этот мир, и все было так. Мы взяли середину XX века – вот как люди жили, чем они пользовались и как мы пришли к тому, что имеем. Потому что ценить настоящее без прошлого – невозможно.