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«В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости

31 марта 2021 15:13
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Новости Беларуси. Дворец Независимости 31 марта принимает гостей. На этот раз ими стали слушатели Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости-1

Для них распахнули двери в просторные залы, которых здесь около двух десятков. У каждого уже своя история. Например, Зеленый имеет мировую известность. Именно здесь в 2015 году прошла большая часть непростых переговоров «нормандской четверки».  

«В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости-4

Убранство Дворца удивляет своим богатством и продуманностью каждой детали, к которой, к слову, приложили руки именно белорусские мастера. Конечно, многие видели часть интерьеров до экскурсии, но далеко не все помещения Дворца часто появляются в новостных репортажах. Потому в некотором смысле кадры можно считать эксклюзивными.  

«В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости-7

Сегодня гостей пригласили в музей, где выставлены подарки, которые получает белорусский лидер. Во дворце хранится более тысячи предметов. Гости во время экскурсии получили ответы на самые каверзные вопросы о Дворце и заглянули практически в каждый уголок рабочей резиденции Президента. Закрытых дверей не было.  

«В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости-10

Знакомство с такими прекрасными интерьерами является гордостью. В то же время поднимает и самооценку то, что ты гражданин республики.

«В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости-13

В каждом камушке, в каждом стеклышке, в каждой дверке, в каждой застежке здесь присутствует национальная идея. И это поднимает не только патриотизм пришедшего сюда человека, но и показывает вообще образ страны в целом. Даже любой дипломат, который сюда приходит для заседания, переговоров, видит все-таки через призму этих предметов что-то белорусское.  

«В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости-16

Очень красиво. Очень понравилось, очень достойно. Впервые здесь. Настолько здесь стили красивые. Здесь проходили самые важные политические события в нашей стране. И побыть здесь – это очень большая гордость.  

«В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости-19

Наш Президент, по-моему, заслуживает данного Дворца. Мы очень впечатлены. Здесь по-настоящему красиво. Помпезно? Да нет. Все, по-моему, в рамках разумного на сегодняшний век, день.  

«В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости-22

Дворец Независимости открыт для посетителей. Правда, для организации экскурсии предварительно нужно подать заявку. А те, кто не готов ждать, могут пройти онлайн-тур на официальном интернет-портале Президента.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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