«В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Дворец Независимости 31 марта принимает гостей. На этот раз ими стали слушатели Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дворец Независимости 31 марта принимает гостей. На этот раз ими стали слушатели Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для них распахнули двери в просторные залы, которых здесь около двух десятков. У каждого уже своя история. Например, Зеленый имеет мировую известность. Именно здесь в 2015 году прошла большая часть непростых переговоров «нормандской четверки».
Убранство Дворца удивляет своим богатством и продуманностью каждой детали, к которой, к слову, приложили руки именно белорусские мастера. Конечно, многие видели часть интерьеров до экскурсии, но далеко не все помещения Дворца часто появляются в новостных репортажах. Потому в некотором смысле кадры можно считать эксклюзивными.
Сегодня гостей пригласили в музей, где выставлены подарки, которые получает белорусский лидер. Во дворце хранится более тысячи предметов. Гости во время экскурсии получили ответы на самые каверзные вопросы о Дворце и заглянули практически в каждый уголок рабочей резиденции Президента. Закрытых дверей не было.
Знакомство с такими прекрасными интерьерами является гордостью. В то же время поднимает и самооценку то, что ты гражданин республики.
В каждом камушке, в каждом стеклышке, в каждой дверке, в каждой застежке здесь присутствует национальная идея. И это поднимает не только патриотизм пришедшего сюда человека, но и показывает вообще образ страны в целом. Даже любой дипломат, который сюда приходит для заседания, переговоров, видит все-таки через призму этих предметов что-то белорусское.
Очень красиво. Очень понравилось, очень достойно. Впервые здесь. Настолько здесь стили красивые. Здесь проходили самые важные политические события в нашей стране. И побыть здесь – это очень большая гордость.
Наш Президент, по-моему, заслуживает данного Дворца. Мы очень впечатлены. Здесь по-настоящему красиво. Помпезно? Да нет. Все, по-моему, в рамках разумного на сегодняшний век, день.
Дворец Независимости открыт для посетителей. Правда, для организации экскурсии предварительно нужно подать заявку. А те, кто не готов ждать, могут пройти онлайн-тур на официальном интернет-портале Президента.