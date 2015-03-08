В канун 8 Марта девушки-ведущие СТВ освоили мужские профессии: военный, механизатор, работник СТО и спасатель

Новости Беларуси. Возвращаемся к главной теме этого праздничного дня – 8 Марта. Героини следующего сюжета – ведущие СТВ – эксперимента ради «примерили» на себя самые что ни на есть мужские профессии. Юлия Калашникова, Екатерина Забенько, Ольга Бурлакова и Юлия Александрова на неделе разрушили все стереотипы касательно слабого пола и доказали, что женщина действительно может все.

Юлия Калашникова, ведущая телеканала СТВ:

Я держу в руках автомат Калашникова. Как никогда кстати фраза «Юля, держи себя в руках».

Ведущая телеканала СТВ с весьма купеческой фамилией Калашникова хоть и из семьи военных, но так свою мечту (подержать в руках, так сказать, тезку – легендарный автомат АК) до сих пор не воплотила. Но в канун 8 Марта белорусские военные решили исполнить желание Юлии и подарили сертификат с пометкой «все включено» на полигон.

Курс молодого бойца Юлия начинает с разборки оружия. От теории – к практике.

Ведущая телеканала СТВ направляется на позицию, где разместили гранатомет. Юлия разведывает военную доктрину действительно боем. Объясняют что к чему буквально на ходу.

Несколько тренировочных выстрелов. И напоследок боец Калашникова зарядила пятикратную очередь.

Миссия выполнима, но снова тревога и новое задание. На сей раз в бой Юлия отправляется вместе с экипажем БТР.

В такой бронированной машине не слышно эхо залпов, через прицелы стрелки лишь видят результат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Доложить обстановку после боя возвращаются три экипажа. И кто придумал, что женщины на борту – плохая примета? Ни одного промаха.

Юрий Захилько, старший преподаватель кафедры огневой подготовки общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь:

Юлия на сегодняшний день выполнила первое упражнение – вооружение БТР-80 – с оценкой «отлично».

До дембеля совсем немного. Юлия Калашникова проходит последнее испытание. Чтобы добраться до штурвала БМП, нужно еще постараться.

Краткий экскурс и техосмотр. Пока Юлия усаживается за штурвал, наблюдатели делают ставки «заглохнет – не заглохнет». Переключить коробку передач БМП – не телепультом щелкнуть. С помощью механика, наконец, удается дернуть рычаг.

Юлия Калашникова, ведущая телеканала СТВ:

На самом деле очень много нужно физических сил, чтобы тронуться с места.

После первого круга – посвящение в водители БМП. Копать с выхлопной им в руки.

Пока Юлия Калашникова вспахивала военный полигон гусеницами тяжелой брони, ее коллега Ольга Бурлакова отправилась на аграрный фронт. Мехдвор одного из сельских хозяйств Минского района.

Как и у журналистов «ни дня без строчки», так и у трактористов «в сезон ни дня простоя».

Ольга настойчиво всматривается во внутренности техники и вот, что называется, дело мастера боится.

Кто-то упрекнет, что это одна из ее ролей. Но в реальности эта игра без масок.

Ольга Бурлакова, ведущая телеканала СТВ:

Меня вообще всегда тянуло к технике, к чему-то такому, что делается собственными руками. Своим парням помогала и машины чинить, и тонировать машины, и рихтовать.

Была я в прошлом году в Париже. Так там под Парижем шел шоу-рум наших белорусских тракторов, бутик такой. И одни трактора наши. Красота! Кстати, у французских фермеров нарасхват.

Телеведущая, засучив рукава, занялась «кузовщиной». Пришлось даже освоить экспресс-курсы газосварщика.

Евгений Миклашевич, автомеханик:

Пришел опытный специалист, помог нам. Запустили трактор, «МАЗик», на котором завтра пойдет работать.

Павел Перепелко, электросварщик:

Мне кажется, что женщины у нас тоже очень многое могут: и молотком постучать, и резаком поработать.

Такова судьба Екатерины Забенько. Сегодня вместо СТВ она приехала на СТО. Мужчина явно в замешательстве, но стальные нервы не выдают дрожь в губах.

Юрий Шлапаков, директор станции технического обслуживания:

Умеет что-то, навык, видимо, был где-то приобретен. Но к себе на работу взять, наверное, не рискнул бы. Все-таки в нашем деле профессионалами становятся через много-много лет. Обязательно, конечно, над этим рекламным ходом мы подумаем и, если все-таки утвердим концепцию, то Екатерину будем приглашать одной из самых первых.

Екатерина признается, что в жизни она еще тот «Самоделкин». Не раз забивала в стену гвозди, вешала полки, вот, недавно самостоятельно отремонтировала механизм дивана. Коня, конечно, на скаку останавливать пока не приходилось, но с какой стороны подходить к железному скакуну знает.

Екатерина Забенько, ведущая телеканала СТВ:

Мне приходилось даже самой чинить свою машину. В общем-то, устройство автомобиля знаю, знаю, где в машине свечи, куда заливать воду, куда в моем автомобиле заливать бензин.

Как и новости «24 часа» на СТВ, так и сотрудники МЧС круглые сутки у информационного экрана. Сигнал – и они мчатся, чтобы спасти.

Хоть по-женски «красота спасет мир», но хрупкой Юлии Александровой однажды пришлось случайно стать настоящим спасателем. В 13 лет телеведущая вытащила с глубины своего друга, который барахтался между жизнь и смертью.

Вот, так сказать, усовершенствовать свои спасательные навыки она приехала в одну из пожарных частей Минска.

Условия приближены к чрезвычайным, но все-таки это тренировка.

Юлия Александрова, ведущая телеканала СТВ:

Я не знаю, что меня ждет, но это, наверное, нормальное состояние спасателя, потому что о том, что произошло и где произошло, ему сообщают только в машине.

Она пройдет огонь, воду и медные трубы.

Дальше – психологическая полоса: дом без окон и дверей с дымовой завесой. Это испытание не для страдающих клаустрофобией.

Юлия Александрова, ведущая телеканала СТВ:

Я думаю, что мне намного проще, чем вашим ребятам. Потому что, во-первых, я это делаю налегке, во-вторых, спасибо маме и папе за то, что я такая маленькая и компактная.

Я на своей шкуре прочувствовала, насколько это трудно и непросто. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Правда.

И, как говорится, на дорожку, чтобы действительно телеведущая побывала на седьмом небе, Юлию отправили 45-метровую высоту.

Все наши героини действительно героически справились с теми испытаниями, которые учинили им мужчины. Но даже по локти в мазуте, по колено в полигонной грязи, без маникюра после поднятия капота и пропахшими дымом локонами наши телеведущие остались женственными. Ведь кто-то придумал когда-то это разделение на сильный и слабый. Впрочем, они такие, какими их хотят видеть мужчины.

А завтра их уже будут ждать снова софиты и миллионы глаз по ту сторону экрана.

Алексей Дубовик:

Юля однажды меня спасла. Большое за это ей спасибо. Я очень признателен за это. Хотелось бы поздравить Юлю, всех девушек и женщин Беларуси, а также телеканал СТВ с этим замечательным праздником – 8 Марта.