Как и настолько обеспечивается правопорядок в Беларуси? Репортаж СТВ из роты спецназначения внутренних войск МВД

Новости Беларуси. Происходящие в мире войны и конфликты не должны перешагнуть границу Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на неделе на встрече с руководящим составом органов внутренних дел. Разговор состоялся в воинской части 3214 и охватил практически все важные вопросы, стоящие сегодня перед силовым блоком страны.

Современный мир становится все менее безопасным для жизни людей, считает президент. В этой связи главная задача – порядок и социально-политическая стабильность внутри государства.

Молниеносно экипируются бойцы спецназа: бронежилеты, каски с забралами, автоматы. Доли секунды – и они уже стремительно мчатся освобождать заложников. Таков сценарий сегодняшних занятий по тактической подготовке.

Во время реального штурма успех операции определяет каждая выигранная секунда. Промедление может стоить жизни заложника.

В случае чрезвычайных ситуаций спецназовцы оказываются там, где труднее всего. Потому это уверенные в своих силах профессионалы. Можно сказать, универсальные и особо выносливые солдаты. Они владеют различными боевыми навыками, а в помощь им – самое современное техническое оснащение.

Даниил Астапенко, командир взвода роты специального назначения в/ч № 3214 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Поступают новые образцы различного стрелкового оружия, поступает новая техника. Средства защиты постоянно, в связи с различным задачами, также оснащаются в соответствии с современными технологиями. Наша бригада, бойцы тренируются, выполняют такие задачи, как поиск непосредственно сбежавших преступников. Также по задержанию различных транспортных средств, по досмотру различных зданий, помещений. И, естественно, основные задачи, которые возлагаются на внутренние войска: это патрульная служба, охранные мероприятия и так далее.

Уникальность этой воинской части еще и в том, что только здесь в Беларуси проходят испытания на право носить краповый берет – символ мужества, отваги и профессионализма.

Базируется здесь и знаменитая рота почетного караула. Кроме того, 3214 – место подготовки офицерских кадров для внутренних войск.

Александр – на последнем курсе факультета внутренних войск, а уже офицер.

Александр Биюмен, курсант факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь:

Мы можем наблюдать, как проходят наряды, как обучаются солдаты, как проводят у них занятия другие офицеры. Поучаствовать можем в этих занятиях. Это очень большой плюс.

Солдаты не расслабляются даже в свободное время. Тренируют не только мускулы. Бойцам спецназа нет равных в рукопашной схватке. Но сила должна применяться с умом.

Никита Гельман, военнослужащий роты специального назначения в/ч № 3214 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Нарабатывать не только силу, но и думать, что ты делаешь. Выполнение задач каких-то, чтобы пресекать, предупреждать преступников, так скажу, приемами рукопашного боя, защищать людей.

Мощность, скорость действий, точность и железная выдержка. Именно эти качества шлифуют спецназовцы. Недаром символ бригады – рысь.

На территории части живут две дикие кошки. Их клички – как военные позывные – Рысь-1и Рысь-2. Но это не единственные представители отряда кошачьих. В автопарке спецназовцев обитает мощный высокопроходимый бронеавтомобиль «Тигр». Это белорусская версия военного внедорожника. Название «Лис» соответствует большей маневренности.

Несмотря на внушительные габариты и серьезную массу в шесть тонн, внутри бронеавтомобиль комфортный. В управлении руль легко поддается, здесь 5-ступенчатая коробка передач, полный привод. И, само собой, он повышенной проходимости и обладает, кстати, отличным обзором, что позволяет его использовать и в городских условиях. И если нет нужды в огневой мощи бронетранспортера, но есть необходимость защитить броней личный состав, то «Тигр» – как раз оптимальное решение.

Бронеавтомобилю не страшны ни автомат, ни снайперская винтовка – броня по пятому классу защиты. Новинку продемонстрировали президенту. Хотя под капотом и стоит знак «Made in Belarus», комплектующие российские. Своя должна быть не только сборка, заметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Она более совершенная, чем «Тигр»?

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь - командующий внутренними войсками:

Да, она более совершенная, чем «Тигр». И из-за ее маневренности в городе она нам больше подходит. Она и меньше стоит, чем тот же БТР и его обслуживание.

Александр Лукашенко:

Это наши сделали?

Юрий Караев:

Это сборка МЗКТ. А комплектующие из России.

Александр Лукашенко:

Это плохо. Что же возить из России? Это броня? Надо у себя делать.

Есть и собственные разработки.

Юрий Караев:

Автомобиль – обычный «УАЗ», но он с прицепом для заграждения.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Это наше ноу-хау, товарищ президент. Мы его самостоятельно разработали, в том числе и такую защиту. Может, она выглядит немножко несовременно, но зато эффективна.

В арсенале внутренних войск техника многофункциональная. Не отстает вооружение и экипировка бойцов: сверхточные винтовки, пуленепробиваемые шлемы и щиты, которые поражают током.

Юрий Караев:

Предназначен для действий в городе в ограниченном пространстве, в помещении. Чем хорош? Тем, что можно прямо из здания стрелять в комнаты. Будет поражен только противник.

Александр Лукашенко:

Я знаю, я недавно смотрел его возможности.

Президент интересуется и новой формой, пошитой в Беларуси. Она легче, но прочнее.

Важны не только спецсредства, но и стратегия. Пока тактику усмирения возможных беспорядков на макете столицы отрабатывают курсанты, бойцы спецназа уже на плацу наглядно демонстрируют свои умения.

По легенде, необходимо усмирить разбушевавшихся футбольных фанатов. Глядя на слаженные действия бойцов, не остается сомнений, какова будет развязка этой сцены. Спецсилы внутренних войск готовы пресечь любые беспорядки и агрессивные провокации.

Военнослужащие, которые проходят службу здесь – специалисты высокого класса. Подготовить таких профессионалов стоит дорого, потому они должны оставаться в тонусе, своеобразным «резервом». Ведь геополитические условия не дают расслабляться. И волнения за границами Беларуси не должны перешагнуть наших рубежей, подчеркнул президент.

Александр Лукашенко:

Важная задача – обеспечить правопорядок и социально-политическую стабильность внутри страны, не допустить хаоса, роста преступности и любой дестабилизации обстановки. Нельзя не учитывать, что современный мир стремительно меняется, становясь все менее безопасным для жизни людей. А ряд государств погрузились в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. И эти явления уже вплотную подошли к нашим границам. Чего бы нам ни стоило, мы это на границах нашей страны должны и оставить.

Сувенир главе государства – форма сотрудника внутренних войск новейшего образца.

Александр Лукашенко:

Спасибо, ребята. Большое спасибо вам. Я как-то военным сказал: того, что случилось в Украине, мы, конечно же, не допустим, это однозначно. Когда я об этом говорю, поверьте, я не от страха это говорю, я человек не из пугливых. Но со стороны власти я вам гарантирую это – предательства не будет. Если кто-то дрогнет, кто должен быть в первых рядах, выведем в сторону и разберемся.

Особое внимание и социальной поддержке военнослужащих. Военные не должны переживать за личный тыл. Алексей с семьей снимал жилье, квартира в арендном доме по соседству с частью решила жилищный вопрос.

Алексей Лобанов, командир роты разведки специального назначения в/ч № 3214 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Когда освободилась данная квартира, я был первый по очереди и мне повезло получить квартиру. До этого я проживал в съемной квартире. Во-первых, мне было далеко добираться до службы. Надо было за час-полтора вставать, чтобы не спеша доехать на работу.

Кстати, дети военнослужащих тоже занимаются в спорткомплексе бригады, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Достойная смена растет. Дарья, например, уже гроза для обидчиков из старших классов.

Дети:

Когда на кикбоксинг пришла, я стала сильнее, смелой, я уже ничего не боюсь.

Я занимаюсь, чтобы защищаться и чтобы быть сильнее.

Здесь много чему учат, чего можно достичь. А сидеть без дела скучно.

Иван Тишков, военнослужащий роты специального назначения в/ч № 3214 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Каждый парень мечтает попасть в эту бригаду, служить, добиться чего-то в жизни, потому что здесь очень много возможностей. Здесь и физическая подготовка, и моральная, и духовная. Здесь есть все, чтобы выйти отсюда настоящим мужчиной, чтобы что-то взять от службы.