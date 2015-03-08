Нападение собак на гусей, мелкие кражи и 100 км в дороге: один рабочий день участкового Мачулищанского отделения милиции

Новости Беларуси. Во время посещения воинской части президент заострил внимание на еще одной весьма серьезной проблеме. Из поля зрения органов правопорядка фактически выпала ситуация сельской местности, где уровень особо тяжких и тяжких преступлений в быту вдвое выше, чем в городах. А это уже труд участковых, которые, по определению, не должны работать от звонка до звонка, а особенно на селе. От них нужен и индивидуальный подход, и более решительные действия. На неделе те, кто охраняет наше спокойствие, отметили профессиональный праздник – День милиции.

Отделение милиции в Минском районе. Участковый Андрей Бондарчук получает оружие. Отсюда в полной боевой готовности – на свое рабочее место – в сельсовет. Под опекой Андрея Романовича – с два десятка деревень.

Проведем эксперимент: сколько шагов по своей территории намотает участковый. Запускаем шагомер, и вот уже наш первый пункт назначения – мы в кабинете Андрея Романовича. Здесь он принимает посетителей. Как в хорошо знакомой советской комедии.

Андрей Бондарчук, старший участковый инспектор Мачулищанского отделения милиции:

Честно сказать, в милицию обращаются по любым вопросам. Начиная от того, что сосед неправильно забор поставил, собаки бездомные бегают. Предлагается написать заявление. Не хотят, потому что как потом будут с соседом своим здороваться. Просто нужно сказать ему, что обратились с жалобой, поговорить. Куда людям звонить? Они говорят, что мы власть, должны этим заниматься.

Сегодня на столе Андрея Романовича несколько заявлений: кто-то не платит алименты, кто-то жалуется на собак – дворняжки гусей покусали. Мы же выезжаем на территорию. Расстояния между деревнями большие, так что жители на прием редко наведываются. Все чаще участковый сам навещает своих подопечных. Особенно тех, кто под бдительным патронажем.

Старший сын в этой многодетной семье несколько недель прогуливал учебу.

Андрей Бондарчук, старший участковый инспектор Мачулищанского отделения милиции:

Мать ему дает деньги он утром, вечером он приезжает обратно. А потом выяснилось, что он на занятия не ездил, а деньги на свои нужды тратил. Сама мать не злоупотребляла спиртным, ничего, она каждое утро детей ведет в детский сад и в школу, смотрит за ними.

С мальчишкой поговорили, вернули на учебу. Помогла та самая «местная власть с погонами» и пенсионерке Татьяне Федосеевне. Раньше зять пил. Сегодня Андрей Романович проверяет, все ли в порядке.

Фотографии с телефоном участкового развешены в каждой деревне. Но многие и без подсказки привыкли набирать хорошо знакомый номер и днем, и ночью. У Андрея Романовича жена и две дочери. За 15-летнюю службу давно привыкли к тому, что глава семьи круглые сутки решает чужие семейные проблемы.

Вот и в этом доме пенсионерка ждет с надеждой участкового – сын, жалуется, совсем не помогает по хозяйству.

Преступлений на участке Андрея Романовича в 2014 году было восемь. Шесть раскрыли, два еще в работе.

Мелкие кражи, да и то наверняка всплывет рано или поздно кто виновник, деревня – все друг друга знают.

Андрей Бондарчук, старший участковый инспектор Мачулищанского отделения милиции:

Есть судимые, которые стоят на учете, которых мы ежемесячно посещаем, чтобы они чувствовали, что есть какой-то контроль.

Добрались до одной из самых отдаленных деревушек. Как раз до той, где собаки на гусей напали.

Собаки бродячие, но и тут поможет участковый: сообщит по адресу, чтобы отловили. Бывает, правда, что в хозяйском огороде набедокурят соседские собаки. Тогда уже расследование принимает другой оборот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Бондарчук, старший участковый инспектор Мачулищанского отделения милиции:

Подтверждают соседи, что действительно собака была не в вольере, а бегала по улице. Если есть достаточно оснований и доказательств, привлекаем человека к ответственности.

Или вот еще случай: бабушка из этой же деревни вызвала милицию – с пастбища не вернулась коза.

Андрей Бондарчук, старший участковый инспектор Мачулищанского отделения милиции:

Бабушка думала, что козу похитили. Приняли заявление, поехали на поле, где ходила коза, не обнаружили ее.

Через два дня коза нашлась. Сама.

Андрей Бондарчук, старший участковый инспектор Мачулищанского отделения милиции:

Бабушка позвонила и сообщила, что коза нашлась. Приехали на место, сфотографировали козу в сарае, что она на месте, приняли решение по материалу.

С десяток деревень проехали. Все, кто хотел пообщаться с участковым, такую возможность получили. Можно и на рабочие место возвращаться.

Смотрим на шагомер: больше трех тысяч шагов за пару часов. И это при том, что основной путь – на машине.

Андрей Бондарчук, старший участковый инспектор Мачулищанского отделения милиции:

Километров 100 за день наезжаю. В населенный пункт приехал, вышел из машины, прошел по территории, по домам ежедневно во время работы. С одного населенного пункта 30 км ехать до отдела милиции. Бабушки не поедут никуда. А если что-то произошло, они позвонят и мы сами к ним выезжаем.