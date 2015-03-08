Человек-легенда аграрной отрасли Беларуси: Татьяна Захожая более 40 лет работает механизатором на селе

Новости Беларуси. 8 Марта в Беларуси – один из самых народных праздников. Все добрые пожелания мы адресуем любимым женщинам!

Героиня этого выпуска программы «Центральный регион» на СТВ выбрала совсем не женскую работу. Уже более 40 лет она работает механизатором на селе. И теперь успехами трактористки Дзержинского района вправе гордиться вся страна.

Татьяна Владимировна Захожая – человек-легенда в аграрной отрасли страны. Вся ее жизнь связана с работой на земле. С 18 лет она за рулем сельхозтехники. Впрочем, выбор профессии для Татьяны Владимировны не стал неожиданностью – трактористкой долгие годы работала ее мама.

Татьяна Захожая, механизатор сельхозпредприятия «Путчино» Дзержинского района:

После войны мужчин же не хватало, и создавались целые женские тракторные бригады. У нас в деревне была женская бригада, и моя мать там работала на тракторе. Она была всегда передовой – и трактористкой, и дояркой потом, когда семья образовалась, дети пошли, и она вынуждена была трактор бросить.

Раньше очень часто вот таких известных трудолюбивых людей приглашали в школу на внеклассные занятия к ученикам, прививали любовь к профессии. И моя мать приходила к нам в класс и рассказывала про свою работу. Знаете, гордость была за свою мать. Потом уже, когда я пошла работать, тоже ходила в школу – приглашали. И сейчас нужно прививать любовь к сельскому труду.

В межсезонье Татьяна Владимировна работает на молочно-товарной ферме. Ее задача – содержать новый комплекс в чистоте и порядке, вовремя обеспечивать более трех сотен животных кормами.

На большой ферме без механизатора не обойтись! О женщине с большой буквы в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ!