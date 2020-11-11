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В Каменецком районе закончили реконструкцию объездной дороги к пункту пропуска «Песчатка»

11 ноября 2020 18:55
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Новости Беларуси. Под Брестом завершилась реконструкция участка трассы Р16, который связывает областной центр с пунктом пропуска «Песчатка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каменецком районе закончили реконструкцию объездной дороги к пункту пропуска «Песчатка»-1

Работы на 13-километровом участке велись 1,5 года. За это время строители расширили проезжую часть до 8 метров, нанесли новую дорожную разметку, оборудовали остановочные павильоны для пассажиров, а через железную дорогу возвели путепровод.

Один из важных этапов реконструкции – строительство объездного пути вокруг города Высокое. Это не только освободит населенный пункт от потока транзитного транспорта, но также увеличит пропускную способность трассы. Необходимость в этом стояла остро: «Песчатка», к которой и направляется большинство водителей, – один из самых загруженных в польском направлении погранпереходов, который ежедневно обслуживает более 1 000 автомобилей.

В Каменецком районе закончили реконструкцию объездной дороги к пункту пропуска «Песчатка»-4

Вадим Ольшевский, заместитель председателя Брестского облисполкома:
В этом году мы заканчиваем реализацию пятилетней программы «Дороги Беларуси». В том числе были выполнены работы и выполнялись работы по Брестской области. Ежегодно прирастаем по капитальному ремонту это порядка 300 километров автомобильных дорог. В следующие годы будет тоже эта программа продолжена, будем работать тоже по ремонту автомобильных работ как местного значения, так и республиканского значения.

В Каменецком районе закончили реконструкцию объездной дороги к пункту пропуска «Песчатка»-7

Строители также приступили к очередному этапу реконструкции дороги Р16. Обновленный участок протяженностью 8 километров планируется открыть во второй половине 2021 года.

# Автодороги Беларуси # общество # Вадим Ольшевский # Фотофакт

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