В Каменецком районе закончили реконструкцию объездной дороги к пункту пропуска «Песчатка»

Новости Беларуси. Под Брестом завершилась реконструкция участка трассы Р16, который связывает областной центр с пунктом пропуска «Песчатка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы на 13-километровом участке велись 1,5 года. За это время строители расширили проезжую часть до 8 метров, нанесли новую дорожную разметку, оборудовали остановочные павильоны для пассажиров, а через железную дорогу возвели путепровод.

Один из важных этапов реконструкции – строительство объездного пути вокруг города Высокое. Это не только освободит населенный пункт от потока транзитного транспорта, но также увеличит пропускную способность трассы. Необходимость в этом стояла остро: «Песчатка», к которой и направляется большинство водителей, – один из самых загруженных в польском направлении погранпереходов, который ежедневно обслуживает более 1 000 автомобилей.