Девушка едва не осталась на улице с ребёнком. Как благодаря прямой телефонной линии решился вопрос с жильём?

Два месяца назад Алла едва не осталась на улице с ребенком. Договор найма комнаты в общежитии руководство расторгло, попросили покинуть жилье. Мол, нет оснований для проживания в помещении. С просьбой оказать помощь в получении комнаты в общежитии Алла позвонила на прямую телефонную линию в Совет Республики к Наталье Кочановой. Решить жилищный вопрос помогли, и не только ей.

Алла Роднушкина, жительница Борисова:

В тот момент, когда мы звонили на прямую линию, так получилось, что это было на работе. И такая ситуация, что не только я к ней обращалась, были еще мои коллеги, которые обратились также на прямую линию. У нас получилась такая вот как конференция, то есть онлайн-разговор по громкой связи. Мы все разговаривали, говорили, какие есть вопросы в нашем городе, чего бы нам хотелось. Услышано, отвечено письменно в данном вопросе и у нас. У нас этот вопрос также решился в положительную сторону. Мы в данный момент производим ремонт.