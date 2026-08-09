Новости по тегу #Вадим Ольшевский

Главный маркер работы отрасли – темпы строительства жилья, которые сейчас идут с опережением графика
Ставка делается на цифровизацию процессов, расширение экспортных горизонтов и, что особенно важно, на привлечение в профессию амбициозной и талантливой молодежи.
Передовикам производства и ветеранам вручили заслуженные награды и почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и преданность своему делу.
Наша страна готова расширить взаимодействие в строительной сфере.
Глава государства поручал прекратить активную застройку белорусской столицы.
До настоящего времени Вадим Ольшевский работал на посту заместителя председателя Брестского облисполкома, курируя вопросы строительства, транспорта и ЖКХ.
Задача – сдать объект к 7 ноября 2027 года.
Юг и юго-восток страны уже накрыл арктический фронт. Там сейчас сильные снегопады, метели и штормовой ветер – видимость на дорогах резко ухудшается, а обстановка на трассах становится критической.
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