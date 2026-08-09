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Новости по тегу #Вадим Ольшевский

Министр архитектуры и строительства рассказал о достижениях стройотрасли за первое полугодие 2026-го
09 августа 2026 07:54

Министр архитектуры и строительства рассказал о достижениях стройотрасли за первое полугодие 2026-го

Цифровизация и экзотические контракты – строительная отрасль Беларуси переживает масштабную перезагрузку
08 августа 2026 17:06

Цифровизация и экзотические контракты – строительная отрасль Беларуси переживает масштабную перезагрузку

В концертном зале «Минск» чествовали лучших представителей строительной отрасли
05 августа 2026 17:08

В концертном зале «Минск» чествовали лучших представителей строительной отрасли

Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года
28 июля 2026 11:27

Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года

Новый министр архитектуры и строительства рассказал о реновации жилой застройки в Минске
23 июля 2026 17:22

Новый министр архитектуры и строительства рассказал о реновации жилой застройки в Минске

Коллективу Минархитектуры и строительства представили нового руководителя ведомства
23 июля 2026 17:01

Коллективу Минархитектуры и строительства представили нового руководителя ведомства

В Беларуси приступили к строительству нового моста через Припять
08 апреля 2026 16:48

В Беларуси приступили к строительству нового моста через Припять

Введён план «Погода»! Опасный циклон накрыл Беларусь
08 января 2026 19:35

Введён план «Погода»! Опасный циклон накрыл Беларусь

В Каменецком районе закончили реконструкцию объездной дороги к пункту пропуска «Песчатка»
11 ноября 2020 18:55

В Каменецком районе закончили реконструкцию объездной дороги к пункту пропуска «Песчатка»

В центре Бреста трещит по швам и разваливается элитный дом, который построили 10 лет назад
10 февраля 2016 16:56

В центре Бреста трещит по швам и разваливается элитный дом, который построили 10 лет назад