«Помощь реальна». С какими вопросами белорусы обращались к Наталье Кочановой во время прямой телефонной линии

Новости Беларуси. Прямую телефонную линию в Совете Республики 11 ноября провела спикер Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поднятые темы касались жилищного и земельного законодательства, благоустройства городов, ремонта дорог в населенных пунктах. Задавали вопросы и о том, как оказывается помощь пациентам с COVID-19. Многие жители звонили не только с проблемами, но также со словами благодарности и предложениями. Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко убедилась: услышали каждого.

– Доброе утро. Наталья Ивановна?

– Да, доброе утро.

– У вас сегодня телефонная линия?

– Да, я слушаю. Девушка едва не осталась на улице с ребёнком. Как благодаря прямой телефонной линии решился вопрос с жильём? И сегодня Наталья Ивановна на связи. Звонят со всех уголков Беларуси. Благоустройство домов, городов и ремонт дорог традиционно в топе поднятых тем. Были звонки касательно здоровья, и, конечно, интересовались, как оказывается помощь пациентам с COVID-19. Многие жители звонили не только с проблемами, но также со словами благодарности.

Лукашенко передайте большое спасибо, что он держится, что мы тут все за него.

Поступали 11 ноября и предложения. Например, построить бассейн в Заславле, сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для такой категории граждан, как дети войны. Многие вопросы решались сразу, некоторые взяты на контроль и будут дополнительно проработаны. Есть связь, есть эффект, уверяет Валентина Ковалева из агрогородка Копти.

Я всегда делаю обход всех дверей в здании клуба – и внутренних, и наружных. Проверяю, закрыты ли. Через каждые два часа делаю обход.

Это сегодня Валентина Ковалева рассказывает о том, что входит в ее трудовые обязанности сторожа Дома культуры. А еще год назад она делала обход различных инстанций, чтобы помогли решить главный вопрос – трудоустройство. Когда надежда иссякла, решила написать председателю Совета Республики Наталье Качановой. Письмо отправила в свой день рождения. Вложила мечту, а получила конкретную помощь.

Валентина Ковалева живет в агрогородке Копти уже 35 лет. Последние годы работала оператором в местной котельной, обеспечивала теплом односельчан. Но по состоянию здоровья продолжить работу не смогла. Врачи поставили диагноз «астма», а потому выбор профессии сузился. С апреля Валентина официально трудоустроена сторожем сельского Дома культуры.

Валентина Ковалева, жительница агрогородка Копти:

Сегодня я работаю сторожем в своем клубе, в своем поселке, в сельском клубе Дома культуры. Да, это реально. И помощь реальна.