В каком возрасте белоруски рожают первого ребёнка и какого обидного диагноза больше не существует?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Помните, обидное – старородящая? В 25 лет ты уже старородящая. Сейчас изменили немножко возраст? Когда можно услышать?
Венера Семенчук, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ «Мать и дитя»:
Такого диагноза вообще не существует.
Алена Родовская:
Слава тебе, господи.
Венера Семенчук:
Тем более, что у нас средний возраст рождения в стране первого ребенка приблизился к 27 годам. Дальше уже к 29-ти – второго и следующих детей.
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