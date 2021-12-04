Прямой эфир

В каком возрасте белоруски рожают первого ребёнка и какого обидного диагноза больше не существует?

04 декабря 2021 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Помните, обидное – старородящая? В 25 лет ты уже старородящая. Сейчас изменили немножко возраст? Когда можно услышать?  

В каком возрасте белоруски рожают первого ребёнка и какого обидного диагноза больше не существует?-1

Венера Семенчук, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ «Мать и дитя»:  
Такого диагноза вообще не существует.  

Алена Родовская:  
Слава тебе, господи.  

Венера Семенчук:  
Тем более, что у нас средний возраст рождения в стране первого ребенка приблизился к 27 годам. Дальше уже к 29-ти – второго и следующих детей.  

«А ты меня больше любишь?» Почему дети-погодки часто ревнуют маму и что с этим делать – подробнее здесь.  

# Беременность и роды # общество # Алена Родовская # Венера Семенчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Депутат Госдумы о беженцах: единственный способ разрешить ситуацию – прямые переговоры с Лукашенко
04 декабря 2021 11:41

Депутат Госдумы о беженцах: единственный способ разрешить ситуацию – прямые переговоры с Лукашенко

Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием
04 декабря 2021 11:37

Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием

Битва за Москву. В Минске открылась экспозиция, посвящённая переломному моменту Великой Отечественной
03 декабря 2021 22:12

Битва за Москву. В Минске открылась экспозиция, посвящённая переломному моменту Великой Отечественной