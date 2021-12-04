Депутат Госдумы о беженцах: единственный способ разрешить ситуацию – прямые переговоры с Лукашенко

Петр Толстой, депутат Госдумы РФ:

Почему эти люди стали беженцами? Чья это ответственность? Кто разорил их страны? Кто бомбил эти страны под предлогом установления там демократии? Как вы можете, уважаемые коллеги, говорить о том, что эту ситуацию невозможно сравнивать с тем, что было недавно на юге Европы? С тем, что было в Турции, на Кипре, в Марокко. Как это невозможно? Это те же самые люди. Этот бизнес по перевозу мигрантов из Беларуси в Германию существовал годами. Поляки возили на машинах группы беженцев, которые приезжали в Германию. Такова реальность. Политика бойкота Беларуси со стороны ЕС привела к этой ситуации. Людей на польской границе не просто выталкивают обратно, в леса Беларуси. Они поливают их водой в мороз – эти польские пограничники, о гуманизме которых сейчас нам рассказывали. Эти польские пограничники опрыскивают беженцев слезоточивым газом, избивают женщин и детей непосредственно на линии соприкосновения. Это делает не режим Лукашенко. Это делают силы одной из стран Евросоюза. И вы должны это знать. Единственный способ разрешить эту ситуацию – прямые переговоры с законно избранным Президентом Лукашенко. Никакого другого выхода из этой ситуации нет и не будет. Обвинения Беларуси в этом кризисе политизированы и точно не помогают решить судьбу людей, которые оказались в бедственном положении в лесу.

Кроме того, по требованию депутата, в доклад по миграционному кризису включили и обсуждение польской позиции как непосредственных виновников гуманитарной катастрофы. Толстой считает, что сваливать ответственность за сложившуюся ситуацию на Беларусь несправедливо и лицемерно.

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