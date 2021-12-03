Битва за Москву. В Минске открылась экспозиция, посвящённая переломному моменту Великой Отечественной

Новости Беларуси. Память о Великой Отечественной войне мы сохранили в сердцах, и наша задача – передавать ее молодому поколению. А каждый исторический факт в той войне свят. Это подчеркнула Наталья Кочанова, председатель верхней палаты парламента, на открытии масштабной экспозиции в музее Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Битва за Москву. Бессмертие подвига» – это совместный белорусско-российский проект. Она посвящена 80-летию этого исторического события, которое во многом определило дальнейший ход противостояние советского народа и гитлеровской Германии. Подробности в материале.

Студенты-историки как только узнали об открытии выставки, сразу запланировали информационный поход. Рядом ученые, архивные документы, а значит, возможность узнать еще больше фактов о битве за Москву.

Сергей Шукелович, студент Белорусского педагогического университета им. М. Танка:

О том, как жили в то время люди, как им удавалось выживать, а также о том, через какие трудности пришлось пройти нашему народу, и о его великом вкладе в эту победу.

Ровно 80 лет назад началось тяжелое сражение, которое растянулось на месяцы. В июне 1941-го Гитлер собирался победить СССР всего за 12 недель. В сентябре все силы немцы бросили на захват Москвы. Операция получила кодовое название «Тайфун». 78 дивизий, почти 2 миллиона человек. Несмотря на превосходство в живой силе и технике, наши бойцы и командиры выстояли. Подступы к Москве стали неприступной крепостью, а защита города вылилась в героическую эпопею. Ценой огромных потерь сорван немецкий план блицкрига. До победы оставалось еще много дней. Но они выстояли ради будущих поколений. Несмотря на преклонный возраст, Петр Ефимович пришел на выставку. Как иначе, ведь их поколению победителей приходится вновь давать отпор. Теперь уже тем, кто переиначивает события Великой Отечественной войны.

Петр Попов, участник Великой Отечественной войны:

Наше поколение, мы старались, чтобы у нас была независимость, чтобы никогда и нигде не было войны, потому что война – это безумие, это фашизм. Должны мы жить без войн, кто войны разжигает? Их разжигают недовольные люди или те, кто, как говорится, сошел с человеческой колеи.

– Как Гитлер.

– Это очень пагубно.

Сохранить правдивую историю – общий лейтмотив масштабной экспозиции. Это совместный проект музеев Беларуси и России при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Более 250 экспонатов, личные вещи защитников, письма родным и близким, в которых рассказывают о сражениях.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Чтобы сохранить историю буквально о каждом шаге, благодаря которому ковалась Великая Победа, создаются такие онлайн-архивы. Здесь собраны личные дела защитников.

Организаторы выставки попытались через призму судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины. Парламентарии двух стран, политики, журналисты, курсанты собрались вместе в едином порыве не дать исказить героический подвиг.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Мы еще раз подтверждаем, что белорусский народ, российский народ вместе. Вместе на пути экономической интеграции, новый этап которой открыли президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Мы вместе осмысливаем ту Великую Победу, всматриваясь в день нынешний и завтрашний. Для нас это очень важно и ценно.

Инна Святенко, российский сенатор:

На открытии выставки мы видели четыре рядом стоящих поколения: от суворовцев, которые только начинают свои первые шаги служения Отечеству, до уникальных ветеранов, которые прошли войну, помнят ее и могут сказать именно правду о войне. А не пытаться, как некоторые псевдоисторики, переписать те события, которые так ценны для российского и белорусского народов. Владимир Перцов о «невыученных» уроках истории – читать здесь.



Осмотрев экспозицию, студенты-историки фотографируют медаль «За оборону Москвы» на память о героическом подвиге. Ознакомиться с экспозицией можно до конца января.