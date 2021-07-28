«В какой-то момент приходишь в точку, когда постоянно происходит одно и то же». Как самозанятым избежать выгорания?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

По сути, вы создаете рабочее место. То есть пока вы есть, есть и ваш небольшой, но прибыльный бизнес. Как только вы выпадаете – например, рожаете либо уезжаете в отпуск, дело останавливается. И рано или поздно становится понятно: либо набирать учеников, расширяться и создавать свой бизнес, либо смотреть по ситуации, но, тем не менее, бизнес не создать. Но тогда есть обратная сторона – происходит профессиональное выгорание. Потому что девчонки, как правило, в начале пути очень много работают, потому что хотят создать клиентскую базу, получить имя, репутацию, чтобы заговорили. Конечно, все свободное время отдаешь этой работе. Есть уже выгорание либо нет? И что дальше делать будем?

Анна Лютич, создатель бренда ароматических свечей ручной работы:

За два года работы (изначально это были просто какие-то пробы, но вот) постоянно, особенно период Новый год, праздники – это постоянно, нон-стоп. Бывало, даже ночами не спишь. Соответственно, большую часть времени ты уделяешь именно своему проекту, делу, и только потом, где-то на заднем плане ты, семья, какие-то дела. И тебя хватает на какое-то время – два месяца, три, может быть, еще. Но потом понимаешь, что все равно нужно расставлять акценты, нужно обязательно планировать отдых, работу. И так случается, что иногда простываешь, заболеваешь, а заказы есть, заказы идут, не можешь их отменить. И никого нет, то есть ты еще не научил кого-то, кому бы ты мог передать свои знания, умения, навыки. Алена Родовская:

А научив кого-то, создаешь себе прямую конкуренцию, особенно если живешь в небольшом городе.

Анна Лютич:

Да, поэтому нужно выбирать. Но самое главное – на первых порах, когда только создаешь бизнес или свое дело, чаще всего ты работаешь один. Возможно, кто-то может помогать какими-то мелкими делами, как там завязать ленточку, бантик или еще что-то. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос ко всем гостьям нашим: какие перспективы вы в этом видите? Вы же не будете, наверно, до конца своих дней варить мыло, делать свечи и печь пряники. Ну, пряники внукам-то еще, понятно, будете печь. А вот остальные – какие перспективы развития? Анна Лютич:

Здесь чаще изначально про свою реализацию, а потом уже масштабирование. Потому что в какой-то момент приходишь все равно в точку, когда постоянно происходит одно и то же. Понимаешь, что либо здесь закрываться…

Алеся Лакина:

У вас нет детей? Анна Лютич:

Нет. Алена Родовская:

А кто из декретного возраста? Вот декретная история. Ксения Комарова, создатель сладкого бренда:

Я. Алеся Лакина:

И вы не работаете на основной работе, правильно я понимаю?

Ксения Комарова:

Сейчас мы с семьей открываем кафе. Алеся Лакина:

То есть более-менее стабильность будет? Ксения Комарова:

Потому что пряники – это нестабильный заработок. Алеся Лакина:

Нестабильный заработок, да. Когда дети хотят кушать, это уже другое несколько. Алена, ты так не считаешь?