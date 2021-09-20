Откажется ли Украина от белорусских продуктов? Мнение замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Ольга Коршун, ведущая:
Если вернуться к политической кухне, наш сосед, Украина недавно тоже заявляла, что мы готовы отказаться от белорусских продуктов. Они перешли от слов к делу?
Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Нет.
Ольга Коршун:
Или боятся, что сами себя не смогут обеспечить?
Алексей Богданов:
Я не большой политик, но тоже интересуюсь, многое читаю и знаю о политической кухне. Сегодня Украина – это разношерстное государство, где очень много центров влияния. Простому украинцу, нашему брату, мы же славяне, один народ, никогда нас никто не мог поссорить, мы вместе воевали, проливали кровь наши деды и отцы. Для них это невыгодно. В хорошие времена Украина была на третьем месте в рейтинге по поставкам продовольствия, хотя сама Украина способна и себя обеспечить, и еще кучу чего поставить в другие страны. Там такой климат хороший, земли богатые, народ трудолюбивый. Поэтому мы дорожим рынком…
Ольга Коршун:
Но им не везет с руководством.
Алексей Богданов:
Что есть, то есть. Слава богу, нам повезло.
А вы знали, что больше чем половине населения мира знаком вкус белорусской продукции? Почему – читайте здесь.