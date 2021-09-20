Откажется ли Украина от белорусских продуктов? Мнение замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Ольга Коршун, ведущая: Если вернуться к политической кухне, наш сосед, Украина недавно тоже заявляла, что мы готовы отказаться от белорусских продуктов. Они перешли от слов к делу?

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Нет.

Ольга Коршун:

Или боятся, что сами себя не смогут обеспечить?

Алексей Богданов:

Я не большой политик, но тоже интересуюсь, многое читаю и знаю о политической кухне. Сегодня Украина – это разношерстное государство, где очень много центров влияния. Простому украинцу, нашему брату, мы же славяне, один народ, никогда нас никто не мог поссорить, мы вместе воевали, проливали кровь наши деды и отцы. Для них это невыгодно. В хорошие времена Украина была на третьем месте в рейтинге по поставкам продовольствия, хотя сама Украина способна и себя обеспечить, и еще кучу чего поставить в другие страны. Там такой климат хороший, земли богатые, народ трудолюбивый. Поэтому мы дорожим рынком…