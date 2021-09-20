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Откажется ли Украина от белорусских продуктов? Мнение замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

20 сентября 2021 12:52
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Если вернуться к политической кухне, наш сосед, Украина недавно тоже заявляла, что мы готовы отказаться от белорусских продуктов. Они перешли от слов к делу?

Откажется ли Украина от белорусских продуктов? Мнение замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси-1

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Нет.

Ольга Коршун:
Или боятся, что сами себя не смогут обеспечить?

Алексей Богданов:
Я не большой политик, но тоже интересуюсь, многое читаю и знаю о политической кухне. Сегодня Украина – это разношерстное государство, где очень много центров влияния. Простому украинцу, нашему брату, мы же славяне, один народ, никогда нас никто не мог поссорить, мы вместе воевали, проливали кровь наши деды и отцы. Для них это невыгодно. В хорошие времена Украина была на третьем месте в рейтинге по поставкам продовольствия, хотя сама Украина способна и себя обеспечить, и еще кучу чего поставить в другие страны. Там такой климат хороший, земли богатые, народ трудолюбивый. Поэтому мы дорожим рынком…

Откажется ли Украина от белорусских продуктов? Мнение замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси-4

Ольга Коршун:
Но им не везет с руководством.

Алексей Богданов:
Что есть, то есть. Слава богу, нам повезло.

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# Продукты питания # общество # Алексей Богданов # Ольга Коршун # Фотофакт

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