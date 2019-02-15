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Как сажать растения по лунному календарю?

15 февраля 2019 11:22
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор книг по садово-огородной тематике – Наталья Тышкевич.

Когда начинать высаживать рассаду?

Стоит ли обращать внимание на лунный календарь?

Наталья Тышкевич, автор книг по садово-огородной тематике:
Я скажу, что имеет место быть, потому что если совсем просто, у нас есть 4 стихии: вода, огонь, земля и воздух. Если Луна идёт по водным знакам, значит хорошо тем растениям, у которых нам нужен лист, зелень, тот же салат. Если она идёт по огненным знакам, значит это плод, также ягода, яблоко. Если это зимой знак, то это корень.

Как сажать растения по лунному календарю?-1

Надо поливать эти растения, под чьим знаком идёт?

Наталья Тышкевич:
И если это воздух, то это цветы. И чаще всего лунный календарь используют для посева и посадки. Если нам нужен картофель, он растёт в земле, то нам нужно выбрать земляной знак. А поливать растения лучше всего тогда, когда Луна идёт по водному знаку.

Как сажать растения по лунному календарю?-4

# Растения и цветы # общество # Наталья Тышкевич # Фотофакт # огород

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