Как сажать растения по лунному календарю?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор книг по садово-огородной тематике – Наталья Тышкевич.

Когда начинать высаживать рассаду?

Стоит ли обращать внимание на лунный календарь?

Наталья Тышкевич, автор книг по садово-огородной тематике:

Я скажу, что имеет место быть, потому что если совсем просто, у нас есть 4 стихии: вода, огонь, земля и воздух. Если Луна идёт по водным знакам, значит хорошо тем растениям, у которых нам нужен лист, зелень, тот же салат. Если она идёт по огненным знакам, значит это плод, также ягода, яблоко. Если это зимой знак, то это корень.