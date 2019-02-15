«Помню момент, когда мы встретились взглядами». Удивительная история любви в «Белагропромбанке»

История открытого акционерного общества «Белагропромбанк» началась более четверти века тому назад, и многие работники банка нашли в этом финансовом упреждении не только любимую работу, но и судьбу.

А вот и наша героиня, которая пришла в банк юным экономистом, старалась, как и главный персонаж фильма «Служебный роман», прийти на работу пораньше. Кстати, привычка эта у неё сохранилась до сих пор.

Виктория Остапенкова, начальник отдела расчётов Центра сопровождения банковских операций ОАО «Белагропромбанк»:

В «Белагропромбанк» я пришла в 1997 году молодым специалистом. Первые впечатления от банка были настолько позитивные, такой дружный коллектив, что так получилось, что все эти годы я осталась работать в этом банке, как в родной семье.

Он, только после института, а уже ведущий юрисконсульт. И каждое утро, оправляясь на службу, ему очень хотелось подтвердить оказанное банком доверие успешной работой. Поэтому первым делом – договоры, соглашения и контракты, а вот девушки – потом.

Евгений Остапенков, заместитель директора Юридического департамента ОАО «Белагропромбанк»:

Я пришёл на работу в «Белагропромбанк», ещё будучи на практике здесь, учился на юридическом факультете БГУ, очень мне хотелось попасть сюда. И был очень приятно удивлен тому, как меня встретили, много интересного и непонятного, но в тоже время большой коллектив, который сразу для меня выглядел профессиональным.

Но как это бывает в кино, да и в жизни тоже, в дело вмешался случай, и взгляды наших героев встретились. Евгений Остапенков:

Я очень хорошо помню момент, когда мы вот встретились взглядами. Я практически сразу понял: этот человек, с которым я хочу связать свою жизнь в будущем.

А что подумала наша героиня при первой встрече? Виктория Остапенкова:

Наши первые впечатления и встречи можно охарактеризовать словами из песни: «Я обернулась посмотреть, не обернулся ли он, чтобы посмотреть, не обернулась ли она».

И через год в семье Остапенковых появился мальчик, а затем, нет не ещё мальчик, а девочка.

Евгений Остапенков:

Семья и дети заставляют быть уверенным в том, что нужно двигаться вперёд. Для того, чтобы двигаться вперёд, нужно развиваться. Развитие происходит через самореализацию, поэтому на работе, естественно, хочется сделать что-то лучше, что-то позитивное и полезное. Это даёт нам чувство удовлетворенности, уверенности в том, что ты делаешь. Ну, соответственно, дальше начинаешь осваивать новые и новые горизонты.

Виктория Остапенкова:

На наш взгляд, семья, в принципе, способствует развитию карьеры, потому что когда ты приходишь на работу в позитивном настроении и когда у тебя в семье всё хорошо, ты готов отдаваться работе на 200%.

И сегодня открытое акционерное общество «Белагропромбанк», благодаря командному духу, энергии и семьям своих сотрудников, расширяет свой профессиональный потенциал и воплощает в жизнь новые идеи на благо страны и общества.

Евгений Остапенков:

Слоган нашего банка – «Традиции будущего», которые мы строим сегодня все вместе, выстраивая плодотворное сотрудничество с нашими партнёрами и клиентами.