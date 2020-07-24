Прямой эфир

В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?

24 июля 2020 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сезон грибов и ягод открыт. На рынках уже появились земляника и черника, лисички и подберезовики. Жаркий июнь не давал возможностей для тихой охоты. В этом месяце дождливая погода порадовала белорусов, которые хотели побыстрее отправиться в лес.

В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?-1

Впрочем, грибов и ягод в этом году чуть меньше, чем в прошлом. Аномально теплая зима и недостаток осадков привели к тому, что лесные обитатели увеличили расход питательных веществ.

Игорь Маховик, научный сотрудник Института леса НАН Беларуси:
В южной подзоне Гомельской и Брестской области снежный покров на протяжении всей зимы так и не установился. Кроме того, влияют возвратные и поздние весенние заморозки.

В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?-4

В отдельных местах пострадало до 20% лесных угодий. Самые большие потери на Полесье. Хорошее состояние ягодников на Витебщине. Лучшие грибные места в этом году в Минской и Гомельской областях. А вот клюква на болотах подсыхает повсеместно. По крайней мере, так утверждает наука.

Игорь Маховик:
Оценка производится на постоянных и временных пробных площадях, так называемых пунктах мониторинга. Работы проводились на 23 постоянных пунктах наблюдений и 144 временных.

В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?-7

Сразу после похолодания люди стали публиковать в социальных сетях фотографии хороших «уловов» – полные корзины грибов и ягод. Житель Логойска Дмитрий Желобкович – грибник со стажем, в лесу бывает каждую неделю и никогда не возвращается домой с пустыми руками.

В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?-10

Дмитрий Желобкович, грибник:
В первую очередь, привлекает сам азарт тихой охоты, плюс это какое-то общение с природой. Интересно наблюдать, когда, в какое время года, какие грибы и в каких местах начинают расти.

В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?-13

С недавних пор у мужчины появилось и еще одно увлечение. Теперь в лес он ходит не только с корзиной, но и камерой. У Дмитрия свой блог, в котором он делится яркими видео и полезными советами для начинающих.

Дмитрий Желобкович:
Среди грибников очень часто можно встретить такие споры, как, все-таки, правильно грибы собирать. Одни придерживаются мнения, что грибы нужно срезать, другие – их срывать или выкручивать. На самом деле, разницы никакой нет. Единственный способ навредить грибнице, чтобы грибы там не росли, это вырезать просто весь лес.

В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?-16

Сегодня Дмитрий Желобкович без труда ориентируется на местности, а глаз наметан на опята, лисички и боровики. За двадцать лет «тихой охоты» он на раз-два отличает между собой всех представителей царства споровых. Но в юности, как вспоминает Дмитрий, мог запросто перепутать съедобное с несъедобным.

В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?-19

Дмитрий Желобкович:
Есть такой гриб – желчный гриб называется, или горчак по-другому его называют. Он несъедобный, но не ядовитый. Он несъедобный из-за горького вкуса. И вот я от отца немножко отошел в сторонку и мне как попались эти грибы. Целое ведро я их набрал. Приношу, уже отцу хвастаюсь, а он взял их и выкинул. Я уже что, чего не так. Он потом мне объяснил, что не так, и уже больше таких ошибок я не делал.

В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?-22

В этот раз улов у Дмитрия Желобковича оказался небольшим, не удалось набрать и полкорзины. Но на ужин, говорит, хватит.

В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?-25

Впрочем, грибной сезон только начался. Так что после первого дождя – в лес за урожаем.

# Грибы # общество # Игорь Маховик # Дмитрий Желобкович # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # Полезные советы

Другие новости рубрики

Все новости
С целью пресечения «пьяных» поездок. В Гродненской области ГАИ будет работать в усиленном режиме
24 июля 2020 06:40

С целью пресечения «пьяных» поездок. В Гродненской области ГАИ будет работать в усиленном режиме

Выдача сертификатов ЦТ стартует в Беларуси
24 июля 2020 06:29

Выдача сертификатов ЦТ стартует в Беларуси

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?
23 июля 2020 20:53

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?