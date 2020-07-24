В каких областях Беларуси больше грибов и ягод в этом году?

Сезон грибов и ягод открыт. На рынках уже появились земляника и черника, лисички и подберезовики. Жаркий июнь не давал возможностей для тихой охоты. В этом месяце дождливая погода порадовала белорусов, которые хотели побыстрее отправиться в лес.

Впрочем, грибов и ягод в этом году чуть меньше, чем в прошлом. Аномально теплая зима и недостаток осадков привели к тому, что лесные обитатели увеличили расход питательных веществ. Игорь Маховик, научный сотрудник Института леса НАН Беларуси:

В южной подзоне Гомельской и Брестской области снежный покров на протяжении всей зимы так и не установился. Кроме того, влияют возвратные и поздние весенние заморозки.

В отдельных местах пострадало до 20% лесных угодий. Самые большие потери на Полесье. Хорошее состояние ягодников на Витебщине. Лучшие грибные места в этом году в Минской и Гомельской областях. А вот клюква на болотах подсыхает повсеместно. По крайней мере, так утверждает наука. Игорь Маховик:

Оценка производится на постоянных и временных пробных площадях, так называемых пунктах мониторинга. Работы проводились на 23 постоянных пунктах наблюдений и 144 временных.

Сразу после похолодания люди стали публиковать в социальных сетях фотографии хороших «уловов» – полные корзины грибов и ягод. Житель Логойска Дмитрий Желобкович – грибник со стажем, в лесу бывает каждую неделю и никогда не возвращается домой с пустыми руками.

Дмитрий Желобкович, грибник:

В первую очередь, привлекает сам азарт тихой охоты, плюс это какое-то общение с природой. Интересно наблюдать, когда, в какое время года, какие грибы и в каких местах начинают расти.

С недавних пор у мужчины появилось и еще одно увлечение. Теперь в лес он ходит не только с корзиной, но и камерой. У Дмитрия свой блог, в котором он делится яркими видео и полезными советами для начинающих. Дмитрий Желобкович:

Среди грибников очень часто можно встретить такие споры, как, все-таки, правильно грибы собирать. Одни придерживаются мнения, что грибы нужно срезать, другие – их срывать или выкручивать. На самом деле, разницы никакой нет. Единственный способ навредить грибнице, чтобы грибы там не росли, это вырезать просто весь лес.

Сегодня Дмитрий Желобкович без труда ориентируется на местности, а глаз наметан на опята, лисички и боровики. За двадцать лет «тихой охоты» он на раз-два отличает между собой всех представителей царства споровых. Но в юности, как вспоминает Дмитрий, мог запросто перепутать съедобное с несъедобным.

Дмитрий Желобкович:

Есть такой гриб – желчный гриб называется, или горчак по-другому его называют. Он несъедобный, но не ядовитый. Он несъедобный из-за горького вкуса. И вот я от отца немножко отошел в сторонку и мне как попались эти грибы. Целое ведро я их набрал. Приношу, уже отцу хвастаюсь, а он взял их и выкинул. Я уже что, чего не так. Он потом мне объяснил, что не так, и уже больше таких ошибок я не делал.

В этот раз улов у Дмитрия Желобковича оказался небольшим, не удалось набрать и полкорзины. Но на ужин, говорит, хватит.