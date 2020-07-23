Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?

Новости Беларуси. С пчелами и ромашкамина борту. МАЗ представил новый автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При облицовке транспорта не использовались стальные детали, только пластик и алюминий. Эти материалы меньше подвержены коррозии. Окна стали больше, так что в салоне теперь светлее. Увеличилось число мест на низком полу. Это значит, что мамам с колясками, пожилым и людям с инвалидностью не придется подниматься на ступеньку, чтобы добраться до сидения.

У каждого ряда появились USB-панели для зарядки смартфонов. Увидеть на улицах столицы новый автобус можно будет через год.