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Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?

23 июля 2020 20:53
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Новости Беларуси. С пчелами и ромашкамина борту. МАЗ представил новый автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?-1

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?-3

При облицовке транспорта не использовались стальные детали, только пластик и алюминий. Эти материалы меньше подвержены коррозии. Окна стали больше, так что в салоне теперь светлее. Увеличилось число мест на низком полу. Это значит, что мамам с колясками, пожилым и людям с инвалидностью не придется подниматься на ступеньку, чтобы добраться до сидения.

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?-6

У каждого ряда появились USB-панели для зарядки смартфонов. Увидеть на улицах столицы новый автобус можно будет через год.

Почему автобусы МАЗ решили украсить пчёлками и ромашками?-9

Иван Войтешонок, заместитель директора Центра перспективных разработок ОАО «МАЗ»:
Наше креативное бюро решило его раскрасить в пчелки. Многие спрашивают – почему? Потому что пчелки – это трудяги. Наш автобус тоже в скором времени будет трудиться на улицах белорусских городов, а также в городах России, Украины, Польши.

# Транспорт Минска # общество # Иван Войтешонок # Фотофакт

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