Выдача сертификатов ЦТ стартует в Беларуси

Новости Беларуси. Уже с 24 июля все те, кому этим летом предстоит непростой путь от вступительных испытаний до зачисления в вуз, смогут получить сертификат пройденного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вступительная кампания близится к завершению.

25 июля начнётся приём документов в средние специальные и высшие учебные заведения.

Накануне у абитуриентов была последняя возможность пройти централизованное тестирование в резервные дни, в том числе во всех регионах страны. Ей воспользовались полторы тысячи человек, по каким-либо причинам не прошедшие испытания в срок. Все они смогут получить свои сертификаты с 29 июля.