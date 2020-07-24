С целью пресечения «пьяных» поездок. В Гродненской области ГАИ будет работать в усиленном режиме

Новости Беларуси. Проблема нетрезвых водителей вынуждает белорусскую Госавтоинспекцию работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Проблема нетрезвых водителей вынуждает белорусскую Госавтоинспекцию работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последнее время только в Гродненской области фактически ежедневно фиксируются подобные нарушения.
С начала 2020 года от управления были отстранены более тысячи водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Неутешительна и статистика погибших и травмированных по их вине.
С целью предупреждения и пресечения «пьяных» поездок дорожные инспекторы уделят особое внимание не только загородным дорогам, но и местам отдыха.