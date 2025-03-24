В какие сферы в Беларуси внедряется ИИ и где нейросети смогут заменить специалистов? Анонс «По существу»

Человек и машина – батл XXI века. В какие сферы в Беларуси уже внедряется искусственный интеллект? Где и насколько качественно нейросети могут заменить специалистов? И есть ли минусы у такой оголтелой цифровизации?

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