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В какие сферы в Беларуси внедряется ИИ и где нейросети смогут заменить специалистов? Анонс «По существу»

24 марта 2025 08:53
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Человек и машина – батл XXI века. В какие сферы в Беларуси уже внедряется искусственный интеллект? Где и насколько качественно нейросети могут заменить специалистов? И есть ли минусы у такой оголтелой цифровизации?

Сегодня, 24 марта, на площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами и представителями из разных профессиональных областей обсудят высокотехнологичный ракурс развития страны.

В какие сферы в Беларуси внедряется ИИ и где нейросети смогут заменить специалистов? Анонс «По существу»-2

Если у вас есть что сказать по существу или вы желаете задать вопрос по теме, то присоединяйтесь к дискуссии. Участником ток-шоу может стать каждый. Считывайте со стартом ТВ-эфира камерой своего смартфона QR-код, который появится на экранах. И переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Наиболее интересные комментарии будут озвучены в программе. Не пропустите единственное общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.

Включайте «По существу» этим вечером в 18:30.

# Интернет # Информационные технологии # Искусственный интеллект

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