«В июне будет первое зерно». Гомельская область ускорит темпы уборочной

Новости Беларуси. Вопросы продовольственной безопасности в 2022 году приобрели особую значимость. В мире дефицит продуктов питания. На этом фоне в Беларуси делают все возможное, чтобы обеспечить внутренний рынок и заработать на экспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многое сейчас зависит от работы аграриев. В стране разворачивается массовая уборка зерновых.

В Гомельской области руководителям хозяйств поручено ускорить темпы кампании. Такую задачу поставил губернатор Иван Крупко. Прохладная дождливая погода на протяжении двух недель замедлила ход жатвы в регионе. В ближайшие дни хлеборобам придется наверстывать упущенное время.

В хозяйстве «Заря» Мозырского района сейчас убирают две культуры – озимые рожь и рапс. На полях работают все 12 комбайнов, простоев по техническим причинам здесь практически не бывает. Рапс в хозяйстве не только выращивают, но и изучают. На экспериментальном поле растет 17 сортов этой культуры. Аграрии определяют, какой из них дает большую урожайность в условиях белорусского климата.