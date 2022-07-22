«В июне будет первое зерно». Гомельская область ускорит темпы уборочной
Новости Беларуси. Вопросы продовольственной безопасности в 2022 году приобрели особую значимость. В мире дефицит продуктов питания. На этом фоне в Беларуси делают все возможное, чтобы обеспечить внутренний рынок и заработать на экспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многое сейчас зависит от работы аграриев. В стране разворачивается массовая уборка зерновых.
В Гомельской области руководителям хозяйств поручено ускорить темпы кампании. Такую задачу поставил губернатор Иван Крупко. Прохладная дождливая погода на протяжении двух недель замедлила ход жатвы в регионе. В ближайшие дни хлеборобам придется наверстывать упущенное время.
В хозяйстве «Заря» Мозырского района сейчас убирают две культуры – озимые рожь и рапс. На полях работают все 12 комбайнов, простоев по техническим причинам здесь практически не бывает. Рапс в хозяйстве не только выращивают, но и изучают. На экспериментальном поле растет 17 сортов этой культуры. Аграрии определяют, какой из них дает большую урожайность в условиях белорусского климата.
Андрей Турук, главный агроном совхоза-комбината «Заря»:
Культура очень раннеспелая, то есть она успевает захватить весеннюю влагу. В следующем году мы планируем 140 гектаров его посеять. Второй момент – все-таки разгружают уборку основную, поскольку более ранняя культура – комбайновый парк ограничен в объемах. Поэтому в июне будет уже первое зерно.
Уборку рапса здесь планируют завершить к концу недели, если сохранится сухая теплая погода. Через месяц планируют приступить к заготовке кукурузы, которая занимает основную часть полей. А с 2022 года в хозяйстве начнут исследовать озимый ячмень, который считают перспективным направлением.