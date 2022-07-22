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Лучшим минским медикам подарили велосипеды вместо грамот и благодарностей

22 июля 2022 13:44
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Новости Беларуси. Новые велосипеды подарили десяти лучшим медикам амбулаторно-поликлинического звена. Награждение прошло на базе 6-й центральной районной клинической поликлиники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучшим минским медикам подарили велосипеды вместо грамот и благодарностей-1

В знак благодарности столичные медработники безвозмездно получили двухколесный транспорт от минского велозавода. Мероприятие совместно с профсоюзом работников здравоохранения проводят уже второй год подряд и планируют ввести его в традицию. Выбрать лучших врачей для награждения задача не из простых – организаторы обращали внимание не только на хорошую статистику выздоровления пациентов и сложную работу в период COVID-19, но и на активную общественную жизнь медиков.

Лучшим минским медикам подарили велосипеды вместо грамот и благодарностей-4

Кирилл Савостенко, заведующий педиатрическим отделением 6-й городской детской клинической поликлиники:
Огромная неожиданность, потому что, как правило, либо какая-то благодарность, либо грамота, а велосипед – это нестандартный подарок. Очень приятно, что городской комитет белорусского профсоюза работников здравоохранения сегодня вручит в том числе мне этот подарок.

Лучшим минским медикам подарили велосипеды вместо грамот и благодарностей-7

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Это, конечно, со стороны предприятия дань уважения к нашим работникам, которые отработали очень достойно и значимо в период эпидемии COVID-19. Потому что, действительно, мы все прекрасно знаем, наверное, наша отрасль, как ни одна, взяла на себя весомый такой груз по оказанию медицинской помощи нашему населению Минска.

Лучшим минским медикам подарили велосипеды вместо грамот и благодарностей-10

Опробовать велосипед новые владельцы решили сразу после мероприятия и прокатились на площадке рядом с поликлиникой.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Кирилл Савостенко # Георгий Будревич # Фотофакт

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