Лучшим минским медикам подарили велосипеды вместо грамот и благодарностей

Новости Беларуси. Новые велосипеды подарили десяти лучшим медикам амбулаторно-поликлинического звена. Награждение прошло на базе 6-й центральной районной клинической поликлиники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В знак благодарности столичные медработники безвозмездно получили двухколесный транспорт от минского велозавода. Мероприятие совместно с профсоюзом работников здравоохранения проводят уже второй год подряд и планируют ввести его в традицию. Выбрать лучших врачей для награждения задача не из простых – организаторы обращали внимание не только на хорошую статистику выздоровления пациентов и сложную работу в период COVID-19, но и на активную общественную жизнь медиков.

Кирилл Савостенко, заведующий педиатрическим отделением 6-й городской детской клинической поликлиники:

Огромная неожиданность, потому что, как правило, либо какая-то благодарность, либо грамота, а велосипед – это нестандартный подарок. Очень приятно, что городской комитет белорусского профсоюза работников здравоохранения сегодня вручит в том числе мне этот подарок.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Это, конечно, со стороны предприятия дань уважения к нашим работникам, которые отработали очень достойно и значимо в период эпидемии COVID-19. Потому что, действительно, мы все прекрасно знаем, наверное, наша отрасль, как ни одна, взяла на себя весомый такой груз по оказанию медицинской помощи нашему населению Минска.